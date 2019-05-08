Качели на бульваре Радищева в Твери не выдержали нагрузки
Но их обещали отремонтировать в ближайшее время
Качели отремонтируют в ближайшее время Фото: Александр Сорокин
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Фотографией сломанных качелей на бульваре Радищева (недалеко от цирка) с редакцией "Комсомолки" поделились очевидцы.
На фото не видно следов умышленной порчи имущества. Скорее всего, качели просто не выдержали нагрузки, ведь молодежь каталась на них компаниями по 5 и более человек.
Информация о данном факте была передана в администрацию Твери. Там пообещали, что в ближайшее время качели заберут на ремонт, а после праздничных входных они вновь вернутся на свое место.
ИСТОЧНИК KP.RU