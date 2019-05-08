2019-05-08T13:07:45+03:00
Общество

Качели на бульваре Радищева в Твери не выдержали нагрузки

Но их обещали отремонтировать в ближайшее время
Ольга ТРОФИМОВА
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Качели отремонтируют в ближайшее время Фото: Александр СорокинКачели отремонтируют в ближайшее время Фото: Александр Сорокин
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Фотографией сломанных качелей на бульваре Радищева (недалеко от цирка) с редакцией "Комсомолки" поделились очевидцы.

На фото не видно следов умышленной порчи имущества. Скорее всего, качели просто не выдержали нагрузки, ведь молодежь каталась на них компаниями по 5 и более человек.

Информация о данном факте была передана в администрацию Твери. Там пообещали, что в ближайшее время качели заберут на ремонт, а после праздничных входных они вновь вернутся на свое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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