На время Крестного хода в Твери перекроют несколько улиц и Староволжский мост
Ежегодный Крестный ход, посвященный Казанской иконе Божией Матери, пройдет в Твери 4 ноября.
Его организует Тверская и Кашинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Шествие начнется в 11:00. К участию в нем заявлены 600 человек.
Верующие пройдут Крестным ходом от Воскресенского кафедрального собора на улице Баррикадной, 1 через улицу Спартака, проспект Калинина, улицу Софьи Перовской, Староволжский мост, улицы Горького, Зинаиды Коноплянниковой,Красина, Волынскую до храма Серафима Саровского на улице Волынской, 1.
На время шествия, с 11:00 до 12:30, будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта:
- на участке дороги от улицы Спартака до проспекта Калинина;
- по улице Софьи Перовской;
- по улице Советской, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ивана Седых;
- по Староволжскому мосту;
- по улице Горького, на участке от улицы Благоева до Комсомольского проспекта;
- по улице Зинаиды Коноплянниковой;
- по улице Волынской.
Автомобилистам, транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано заранее планировать маршруты следования.
ИСТОЧНИК KP.RU