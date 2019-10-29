На время Крестного хода в Твери перекроют несколько улиц и Староволжский мост

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-29T09:43:32+03:00

Крестный ход в честь Казанской иконе Божией Матери пройдет в Твери Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Ежегодный Крестный ход, посвященный Казанской иконе Божией Матери, пройдет в Твери 4 ноября.

Его организует Тверская и Кашинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Шествие начнется в 11:00. К участию в нем заявлены 600 человек.

Верующие пройдут Крестным ходом от Воскресенского кафедрального собора на улице Баррикадной, 1 через улицу Спартака, проспект Калинина, улицу Софьи Перовской, Староволжский мост, улицы Горького, Зинаиды Коноплянниковой,Красина, Волынскую до храма Серафима Саровского на улице Волынской, 1.

На время шествия, с 11:00 до 12:30, будет прекращено движение и парковка всех видов транспорта:

- на участке дороги от улицы Спартака до проспекта Калинина;

- по улице Софьи Перовской;

- по улице Советской, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Ивана Седых;

- по Староволжскому мосту;

- по улице Горького, на участке от улицы Благоева до Комсомольского проспекта;

- по улице Зинаиды Коноплянниковой;

- по улице Волынской.

Автомобилистам, транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано заранее планировать маршруты следования.

ИСТОЧНИК KP.RU