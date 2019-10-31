Более 13 тысяч жителей Тверской области остаются без электричества

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-31T09:08:23+03:00

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30 октября в правительстве Тверской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Главным вопросом стало обсуждение восстановления электроэнергии в муниципалитетах Верхневолжья. Вследствие урагана, который прошелся по Тверской области в ночь на 28 октября, многие потребители остались без света и тепла, так как отопительные котлы запитаны от электричества.

По данным филиала "Россети Центр Тверьэнерго" на 30 октября, в Тверской области в зоне отключения находятся 13 157 жителей. После урагана работу энергетиков осложнил обрушившийся на регион снегопад.

Для ликвидации последствий стихии привлечены силы и средства из других субъектов Российской Федерации. Работы в населенных пунктах Тверской области, где произошли сбои в энергообеспечении, ведутся круглосуточно. Работают 218 бригад – более 1000 человек и 283 единицы техники. Все социально значимые объекты запитаны, в том числе от резервных источников электроснабжения.

Вопрос восстановления электроснабжения находится под личным контролем губернатора Игоря Рудени.

Для получения информации о ходе восстановления электроснабжения можно позвонить на бесплатную прямую линию "Россети Центр" – 8-800-50-50-115. Также действует круглосуточная «горячая линия» МЧС (4822) 39-09-82. Сообщить о сбоях можно по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU