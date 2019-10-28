2019-10-28T23:48:02+03:00
Происшествия

"Эту страшную ночь мы не забудем никогда": жители районов Тверской области радуются возвращению цивилизации

В обесточенных населенных пунктах появился свет, а в Вышнем Волочке возобновили водоснабжение
Ольга ТРОФИМОВА
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Восстановительные работы бригады энергетиков начали еще ночью Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВосстановительные работы бригады энергетиков начали еще ночью Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Последствия урагана, который обрушился на Тверскую область в ночь на 28 октября, устраняют до сих пор. Стихия изрядно потрепала регион, оставив позади себя сорванные крыши и выбитые окна зданий, обесточенные населенные пункты, десятки поваленных деревьев, разбитые автомобили и много других бед.

В настоящее время возобновлена подача электричества в объекты социальной сферы в муниципальных образованиях. Идет работа по подключению линий, снабжающих потребителей электроэнергии. В Вышневолоцком районе, который и вовсе остался без света и питьевой воды, налажена практически вся система ЖКХ, ведется запуск котельных.

Возобновлено энергоснабжение центров питания на 110 кВ Бежецкого, Максатихинского, Селижаровского районов, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов. Идет подключение потребителей. В настоящее время активные работы ведутся в Бологовском, Калининском, Лесном, Фировском и Весьегонском районах.

В социальных сетях жители районов Тверской области благодарят электриков, спасателей, работников коммунальных служб, ведомств и всех, кто участвовал в ликвидации разрушений, причиненных стихией, за самоотверженный труд и своевременную помощь населению.

- Эту ночь мы не забудем никогда. Это было действительно страшно, - пишут комментарии жители пострадавших от стихии районов.

Работы по восстановлению электроснабжения велись всю ночь и день 28 октября и продолжаются до сих пор. Полное восстановление электроснабжение в регионе планируется осуществить 29 октября. Чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей области, в Тверскую область привлечены бригады МРСК-Центра из других регионов, составлена "дорожная карта" по ремонту.

Вопрос по восстановлению электроснабжения находится под личным контролем губернатора Тверской области Игоря Рудени. Утром в понедельник он провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и вылетал на вертолете в районы, чтобы оценить на местах масштабы бедствия, причиненные ураганом.

В регионе работает оперативный штаб, координирующий ход восстановительных работ. В итоге к концу суток электроснабжение удалось восстановить практически во всех районах Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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