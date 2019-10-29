Север Тверской области засыпало снегом
Утром, 29 октября, сильный снегопад обрушился на Тверскую область. В зону циклона попали северные районы - Вышневолоцкий, Бологовский, Удомельский городской округ.
Метель началась рано утром и продолжается до сих пор.
Фотографиями заметенных улиц и дворов активно делятся местные жители в соцсети. Снегом засыпало и трассы М-10 и М-11.
Накануне региональные дороги перевели на зимнее содержание, поэтому в ближайшее время для устранения последствий снегопада должна выйти техника.
Снегопад в Вышнем Волочке Фото: vk.com/"Вышний Волочек"
Вышний Волочек завалило снегом Фото: vk.com/"Вышний Волочек - говорим и показываем"
Вышний Волочек завалило снегом Фото: vk.com/"Вышний Волочек - говорим и показываем"/Надежда Иванова
Вышний Волочек завалило снегом Фото: vk.com/"#Вышний Волочек"
ИСТОЧНИК KP.RU