2019-10-29T11:18:56+03:00
Общество

Север Тверской области засыпало снегом

Метель надвигается на Тверь
Ольга ТРОФИМОВА
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Север области завалило снегом Фото: vk.com/vktver/Сергей АльбертовичСевер области завалило снегом Фото: vk.com/vktver/Сергей Альбертович
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Утром, 29 октября, сильный снегопад обрушился на Тверскую область. В зону циклона попали северные районы - Вышневолоцкий, Бологовский, Удомельский городской округ.

Метель началась рано утром и продолжается до сих пор.

Фотографиями заметенных улиц и дворов активно делятся местные жители в соцсети. Снегом засыпало и трассы М-10 и М-11.

Накануне региональные дороги перевели на зимнее содержание, поэтому в ближайшее время для устранения последствий снегопада должна выйти техника.

Снегопад в Вышнем Волочке Фото: vk.com/"Вышний Волочек"

Снегопад в Вышнем Волочке Фото: vk.com/"Вышний Волочек"

Вышний Волочек завалило снегом Фото: vk.com/"Вышний Волочек - говорим и показываем"

Вышний Волочек завалило снегом Фото: vk.com/"Вышний Волочек - говорим и показываем"

Вышний Волочек завалило снегом Фото: vk.com/"Вышний Волочек - говорим и показываем"/Надежда Иванова

Вышний Волочек завалило снегом Фото: vk.com/"Вышний Волочек - говорим и показываем"/Надежда Иванова

Вышний Волочек завалило снегом Фото: vk.com/"#Вышний Волочек"

Вышний Волочек завалило снегом Фото: vk.com/"#Вышний Волочек"

ИСТОЧНИК KP.RU

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