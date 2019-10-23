Смерть Никиты Мельникова и Александра Четверкина из Твери не была криминальной
Новость о пропаже 21-летнего Александра Четверкина, сына главы Каблуковского сельского поселения, директора племзавода "Савватьево" всколыхнула всю Тверь. Молодой человек пропал 7 марта 2019 года: ушел из дома с сумкой и больше не вернулся. Его искали почти два месяца.
Вечером, 30 апреля, в реке Волга неподалеку от лодочной станции, расположенной у Мигаловского моста в Твери, его тело без видимых телесных повреждений было обнаружено.
Вслед за пропавшим Четверкиным были организованы поиски 27-летнего Никиты Мельникова. Молодой человек перестал выходить на связь 16 марта. А спустя десять дней его тело нашли в заброшенном здании в районе ТЭЦ-4.
По обоим фактам были возбуждены уголовные дела, но их итог оставался неизвестным. Теперь все встало на свои места.
В региональном СКР сообщили, что смерть молодых людей не была криминальной.
Александр Четверкин утонул.
– Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, каких-либо телесных повреждений на теле не имелось, причиной смерти человека явилось утопление, – сообщила "КП-Тверь" старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова. – В связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), уголовное дело прекращено.
А с Никитой Мельниковым произошел несчастный случай.
- Смерть мужчины наступила не в результате преступного посягательства на его жизнь, а явилась последствием несчастного случая. В связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, уголовное дело прекращено, - уточнила Валерия Павлова.
ИСТОЧНИК KP.RU