2019-10-23T15:38:51+03:00
Общество

Смерть Никиты Мельникова и Александра Четверкина из Твери не была криминальной

В региональном СКР сообщили о прекращении уголовных дел
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи назвали причины гибели Александра Четверкина и Никиты МельниковаСледователи назвали причины гибели Александра Четверкина и Никиты МельниковаФото: Евгения ГУСЕВА
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Новость о пропаже 21-летнего Александра Четверкина, сына главы Каблуковского сельского поселения, директора племзавода "Савватьево" всколыхнула всю Тверь. Молодой человек пропал 7 марта 2019 года: ушел из дома с сумкой и больше не вернулся. Его искали почти два месяца.

Вечером, 30 апреля, в реке Волга неподалеку от лодочной станции, расположенной у Мигаловского моста в Твери, его тело без видимых телесных повреждений было обнаружено.

Вслед за пропавшим Четверкиным были организованы поиски 27-летнего Никиты Мельникова. Молодой человек перестал выходить на связь 16 марта. А спустя десять дней его тело нашли в заброшенном здании в районе ТЭЦ-4.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела, но их итог оставался неизвестным. Теперь все встало на свои места.

В региональном СКР сообщили, что смерть молодых людей не была криминальной.

Александр Четверкин утонул.

– Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, каких-либо телесных повреждений на теле не имелось, причиной смерти человека явилось утопление, – сообщила "КП-Тверь" старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова. – В связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), уголовное дело прекращено.

А с Никитой Мельниковым произошел несчастный случай.

- Смерть мужчины наступила не в результате преступного посягательства на его жизнь, а явилась последствием несчастного случая. В связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, уголовное дело прекращено, - уточнила Валерия Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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