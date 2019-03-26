Пропавший накануне 27-летний мужчина из Твери найден погибшим

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-26T14:11:59+03:00

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Во вторник, 26 марта, стало известно, что найден погибшим 27-летний житель Твери, Никита Мельников. Его искали с 16 марта. Вечером в тот день молодой человек вышел из дома на 1-м переулке Красной слободы, но обратно не вернулся.

Напомним, что волонтеры в Твери 26 марта организовали масштабные поиски в городе, рядом с местом, где последний раз был в сети мобильный телефон пропавшего. Через несколько часов в группе поисковиков была опубликована информация о том, что Никита погиб. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели молодого человека.

По-прежнему в Тверской области продолжаются поиски пропавшего в ночь на 8 марта Четверкина Александра.

ИСТОЧНИК KP.RU