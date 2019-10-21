Назначена новая дата суда над бывшим хозяином собаки Люси, сбросившим её с балкона в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-21T17:42:06+03:00

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Судить 52-летнего жителя города Нелидово, избившего и сбросившего с балкона четвёртого этажа свою собаку, должны были 14 октября. Но суд не состоялся. По информации нелидовских зоозащитников, пристально следящих за этим делом, заседание перенесли из-за того, что обвиняемый не получил уведомление о явке в суд.

Новое заседание по делу Люси назначено на 1 ноября. Слушание должно проходить в особом порядке, так как мужчина признал вину. Напомним, бывшего хозяина дворняжки Люси обвиняют в жестоком обращении с животным. Это уголовная статья - ч.1 ст.245 УК РФ. Максимум, что могут присудить по данной статье - три года лишения свободы.

Сброшенная с балкона собака получила перелом позвоночника и осталась жива только благодаря упорству волонтёров группы "Бездомные животные г. Нелидово", к которым попала под опеку. Стараниями неравнодушных людей история дворняжки Люси стала известна всему городу и за его пределами.

Несмотря на то, что тверские ветеринарные врачи констатировали, что Люси не сможет ходить, дворняжку решили спасать. В считанные дни была собрана огромная сумма, которая покрыла расходы на операцию и реабилитацию Люси в московской клинике.

К сожалению, задние ноги Люси ходить никогда не смогут - слишком серьёзным оказался перелом. Но нелидовским волонтёрам удалось пристроить дворняжку под опеку благотворительного фонда, занимающегося, в том числе, собаками с инвалидностью. А значит у Люси появился шанс жить почти полноценной жизнью.

Собаку уже научили передвигаться при помощи специальной инвалидной коляски. По сообщению работников фонда Люси держится молодцом и даже научилась самостоятельно сидеть.

ИСТОЧНИК KP.RU