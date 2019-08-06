2019-08-06T16:51:33+03:00
Общество

Дворняжку Люси, выброшенную с балкона хозяином, учат ходить в инвалидной коляске

«КП»-Тверь» продолжает следить за судьбой собаки, пострадавшей от рук человека и ставшей любимицей целого города
Виктория ТУШКОВА
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Люси вновь учится ходить. Фото предоставлено объединением "Бездомные животные г. Нелидово".Люси вновь учится ходить. Фото предоставлено объединением "Бездомные животные г. Нелидово".
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Лопоухая симпатяга Люси обладает каким-то особенным шармом. Мимо её беды не смогли пройти не только зоозащитники, привыкшие ежедневно спасать попавших в беду кошек и собак, но и обычные люди. Благодаря им у покалеченной дворняжки появился шанс на новую жизнь.

Напомним, Люси скинул с балкона четвёртого этажа её хозяин, житель Нелидово. Собака получила тяжёлую травму позвоночника, исключающую возможность, что она когда-либо сможет ходить. Подобравшие Люси добровольцы из объединения «Бездомные животные Нелидово» встали перед тяжёлым выбором, сделать который помогли обычные люди.

«Не дайте Люси умереть», «Пусть бедняжка живёт!» - такими сообщениями пестрили соцсети. В считаные дни была собрана огромная, более ста тысяч рублей, сумма на операцию и реабилитацию собаки.

Люси прооперировали в московской клинике. Операция прошла хорошо, но дворняжке требовался тщательный уход и помощь специалистов, чтобы вновь встать на ноги, конечно, не самой, а с помощью инвалидной коляски.

И вновь удача - зоозащитникам удалось пристроить питомицу в благотворительный фонд, занимающийся подобными случаями. Там Люси провела последние два месяца. А на днях пришла радостная новость: Люси делает свои первые шаги с помощью коляски.

- Конечно, ей нужно привыкнуть к коляске и к тому, что она снова может передвигаться. Ведь она лежала больше месяца, - рассказала зоозащитница Татьяна Лебедева. - Но в фонде нам сказали, что всё хорошо. Мы очень рады за Люси. Глядя сейчас на её фото, понимаешь, что всё не зря.

Инвалидные коляски, подобные той, с которой сейчас учится ходить Люси, дают собакам шанс жить полной жизнью: самостоятельно ходить, бегать и играть. Животным, к счастью, не свойственны комплексы по поводу собственной неполноценности, а значит, у таких собак-инвалидов есть шансы прожить остаток жизни спокойно и комфортно.

Взгляд у Люси, конечно, пока немного растерянный, но она всему научится, уверены зоозащитники. В ближайшее время они планируют поездку в принявший собаку благотворительный фонд, чтобы навестить свою любимицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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