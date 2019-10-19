В Твери арестован мужчина, истязавший 12-летнего сына своей сожительницы
Тверские следователи СК продолжают расследовать уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Твери, которого подозревают в истязании мальчика 12-ти лет (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ - истязание, совершённое в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Избиения ребёнка и жестокое с ним обращение мужчина, являвшийся сожителей матери мальчика, объяснял "воспитательными целями". Следствие считает, что ребёнку он причинил как физические, так и психические страдания.
- Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили сегодня, 19 октября, в Следственном управлении СК РФ по Тверской области. - Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU