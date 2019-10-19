В Твери арестован мужчина, истязавший 12-летнего сына своей сожительницы

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-19T12:12:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверские следователи СК продолжают расследовать уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Твери, которого подозревают в истязании мальчика 12-ти лет (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ - истязание, совершённое в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Избиения ребёнка и жестокое с ним обращение мужчина, являвшийся сожителей матери мальчика, объяснял "воспитательными целями". Следствие считает, что ребёнку он причинил как физические, так и психические страдания.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили сегодня, 19 октября, в Следственном управлении СК РФ по Тверской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU