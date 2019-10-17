В Твери мужчина истязал сына-подростка своей сожительницы

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-17T14:50:35+03:00

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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Твери. Мужчину подозревают в совершении преступления по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Известно, что в период с 7 по 12 октября 2019 года мужчина под предлогом достижения целей воспитательного характера избивал 12-летнего сына своей сожительницы, применял к нему жестокие методы воспитания, причиняя физические и психические страдания.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

- В ходе предварительного следствия в обязательном порядке будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU