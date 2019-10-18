2019-10-18T19:10:57+03:00
Общество

УФАС усмотрело в действиях перевозчиков Твери картельный сговор

Возбуждено дело в связи с повышением стоимости проезда в маршрутных такси
Ольга ТРОФИМОВА
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УФАС заподозрило перевозчиков в картельном сговореУФАС заподозрило перевозчиков в картельном сговореФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В период с 14 по 16 октября в маршрутных такси города Твери, принадлежащих разным перевозчикам, стоимость проезда выросла на 20% - с 25 рублей до 30-ти. Это вызвало недовольство жителей областной столицы, и они поспешили пожаловаться антимонопольщикам.

- Тверское УФАС усматривает в действиях перевозчиков, осуществляющих перевозки по маршрутам №№ 205, 33к, 27, 55, 222, 6, 7, 9, 204, 228, 24, 177, 223, признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, выразившегося в заключении соглашения, которое привело к повышению стоимости проезда по маршрутам регулярных перевозок в г. Твери и Калининском районе, - сообщили в пресс-службе УФАС России по Тверской области.

Процедура принятия решений о нарушении антимонопольного законодательства строго регламентирована. Если оно будут положительным, то перевозчиков ждут штрафы.

Напомним, о повышении тарифов на проезд в маршрутках заговорили на прошлой неделе, когда в автобусах появились информационные объявления. УФАС предостерегло перевозчиков о незаконности повышения стоимости проезда.

Предприниматели, в свою очередь, перешли в атаку на Минтранс и обратились в суд с просьбой рассмотреть законность введения регулируемых тарифов и жёсткого графика движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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