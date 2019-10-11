Проезд в маршрутках Твери будет стоить 30 рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-11T14:34:28+03:00

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В Тверских маршрутках появились объявления об изменениях тарифа на проезд. Перевозчики уведомили пассажиров, что с 15 октября проезд в общественном транспорте, а именно в маршрутках, будет стоить 30 рублей.

Источник ТИА рассказал, что такая вероятность очень высока. Конкретные маршруты собеседник не назвал, но сообщил, что практически все перевозчики к этому готовы.

И не удивительно, многие предприниматели вложились в развитие собственного бизнеса, взяли кредиты на покупку и обслуживание транспорта, а теперь, с внедрением в городе новой системы общественного транспорта, они фактически теряют прибыль.

Новая система начнет работать уже в феврале 2020 года. Ее введут на территории Твери и Калининского района. В областной столице планируют запустить новые комфортабельные автобусы, а потому владельцы маршруток торопятся сорвать свой последний куш.

Напомним, последний раз проезд в общественном транспорте дорожал год назад. Тогда некоторые тверские перевозчики подняли цены на проезд до 27, а потом и до 30 рублей. Но тариф "не прижился", и тарифы вернулись к прежнему значению - 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU