Тверское УФАС предостерегло перевозчиков о незаконности увеличения тарифов на проезд
Тверское УФАС России направило в адрес перевозчиков предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.
В частности, речь идет о планируемом повышении стоимости проезда в маршрутных такси г. Твери по маршрутам № 55, № 9, № 204 и № 228 до 30 рублей.
- Антимонопольный орган предостерегает от совершения планируемых действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению перевозчиками - участниками рынка перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в г. Твери Федерального закона о защите конкуренции, - сообщают в ведомстве.
Напомним, о возможном повышении тарифов стало известно после того, как в маршрутках города появились информационные объявления.
ИСТОЧНИК KP.RU