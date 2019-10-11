Тверское УФАС предостерегло перевозчиков о незаконности увеличения тарифов на проезд

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-11T15:57:24+03:00

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Тверское УФАС России направило в адрес перевозчиков предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В частности, речь идет о планируемом повышении стоимости проезда в маршрутных такси г. Твери по маршрутам № 55, № 9, № 204 и № 228 до 30 рублей.

- Антимонопольный орган предостерегает от совершения планируемых действий в связи с тем, что такое поведение может привести к нарушению перевозчиками - участниками рынка перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок в г. Твери Федерального закона о защите конкуренции, - сообщают в ведомстве.

Напомним, о возможном повышении тарифов стало известно после того, как в маршрутках города появились информационные объявления.

ИСТОЧНИК KP.RU