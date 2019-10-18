Работа Театральной площадки на Тверском переплете началась с оперы «Стукачи»

18 Окт. 23:49 2019-10-19T00:49:53+03:00

Речь в которой идет о репрессированных калининских актерах

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18 октября в Твери состоялось открытие книжной выставки-ярмарки "Тверской переплет". Новшеством пятого праздника стала в частности Театральная площадка, так как 2019 год - Год театра.

Не обошлось в первый день и без премьер.

В Славянском зале представили читку оперы «Стукачи» авторов Ивана Корсуновского и Марины Шандаровой. Режиссером выступил Иван Корсуновский (Театр.doc, Москва). В ролях - актеры Театра драмы и ТЮЗа - Тарас Кузьмин, Сергей Коноплёв, Евгения Голубева, Виктория Козлова, Игорь Лебедев.

В основу оперы лег материал журналистки Марины Шандаровой, найденный в тверском архиве, по его итогам была написана пьеса. В "Стукачах" рассматриваются несколько архивно-следственных дела репрессированных калининских актеров: актера Константина Никанорова, режиссера Сергея Виноградова и др. Они были репрессированы в 1940-е годы. Обстоятельства, при которых были произведены аресты и следствие, различны. Общее, что все были осуждены по печально знаменитой 58-й статье УК РСФСР.

Есть ли будущее у пьесы? Пока неясно. Но и режиссер, и актеры надеются, что продолжение будет.

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30 октября Тверь в четвертый раз присоединится к акции "Молитва памяти". Напомним, она проходит в рамках Дня памяти жертв советских репрессий.

Читка оперы "Стукачи" прошла в первый день "Тверского переплёта"Фото: Ирина ТАРАСОВА

В ролях - актеры Театра драмы и ТЮЗаФото: Ирина ТАРАСОВА

Читка оперы "Стукачи"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Из освещения - только настольные лампы. Что символичноФото: Ирина ТАРАСОВА

Читка оперы "Стукачи"Фото: Ирина ТАРАСОВА

Читка оперы "Стукачи"Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU