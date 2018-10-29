2018-10-29T13:19:48+03:00
Общество

«Молитва памяти» за репрессированных в советские годы пройдет сразу по пяти адресам в Твери

В рамках акции у библиотеки им. Горького будут читать фрагменты «Архипелага ГУЛАГ»
Ирина ТАРАСОВА
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Жертв репрессий вспомнят в ТвериЖертв репрессий вспомнят в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА
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30 октября в Твери в рамках Дня памяти жертв советских репрессий пройдет «Молитва памяти». Суть акции заключается в молитвенном чтении имён жертв советских репрессий.

На вопрос «Почему это сегодня необходимо?» организаторы объясняют: «Чтобы вспомнить своих близких или далёких родственников, просто наших соотечественников, пострадавших в годы репрессий, даже тех, о ком ничего не известно, кроме того что они были. Нам хотелось бы, чтобы поминовение имён было делом любви, а не сведения счётов».

Так же считает и член геральдического совета при Президенте РФ Владимир Лавренов: «Смысл акции - пробуждение совести, покаяния и в чем-то сопричастности. Конечно, это не поиск новых врагов. Сегодня трудно сказать, кто тогда был жертвой, а кто палачом».

Важно именно то, что «Молитва памяти» - это попытка христианского взгляда на события XX века. Здесь не бывает лозунгов и задержаний. Это не общественно-политическая акция, это день, когда вспоминают всех - правых и виноватых, жертв и их палачей - и за всех молятся.

Мероприятие проходит следующим образом. Организаторы раздают листочки с несколькими именами расстрелянных и замученных в лагерях и тюрьмах людей: имя, возраст, кем человек работал и приговор. Иногда имена читают по Книге памяти. Дождавшись своей очереди, надо выйти к микрофону и прочитать эти имена. Многие приходят и для того, чтобы помолиться за своих родственников, пострадавших в годы репрессий, и даже за тех, кто был причастен к этим репрессиям. Каждый час чтение останавливается и совершается заупокойная молитва.

Впервые в этом году «Молитва памяти» пройдёт в Твери сразу по пяти адресам:

- На Тверской площади (у фонтана)

- У собора Александра Невского на Привокзальной площади

- У храма Арсения Тверского в Первомайском районе

- На крыльце Дома «Александров» (ул. Ивана Седых, 2), напротив служебного входа медакадемии.

А также на крыльце областной имени Горького, где в рамках «Молитвы памяти» будут читатгменты произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ Приглашают всех желающих. С 12.00 до 19.00.

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