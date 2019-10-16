2019-10-16T16:37:33+03:00
Общество

Тверь вновь присоединится к акции "Молитва памяти"

Принять участие в ней могут все желающие
Ирина ТАРАСОВА
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Жертв репрессий вспомнят в ТвериЖертв репрессий вспомнят в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА
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30 октября Тверь в четвертый раз присоединится к акции "Молитва памяти". Напомним, она проходит в рамках Дня памяти жертв советских репрессий.

Акция не политическая, она проходит без лозунгов. Суть ее заключается втом, чтобы выйти на улицы разных городов, помолиться и вспомнить о тех, кто ушёл бесславно, беззаконно в те годы.

В этом году точек в Твери будет шесть.

- на Тверской площади (у фонтана) с 14:00 до 18:00,

- у храма св. Александра Невского (на привокзальной площади) с 14:00 до 19:00,

- у храма свт. Арсения Тверского (ул. Строителей, 3) с 11:00 до 12:00,

- у Вознесенского собора (ул. Советская, 26) с 12:00 до 19:00,

- у Воскресенского храма (Трёх исповедников по адресу наб. Афанасия Никитина, 38) с 13:00 до 14:00,

- у Областной универсальной научной библиотеки им. А.М.Горького (Свободный, 28) с 15:00 до 18:00.

Присоединиться к акции могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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