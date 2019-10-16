Тверь вновь присоединится к акции "Молитва памяти"
30 октября Тверь в четвертый раз присоединится к акции "Молитва памяти". Напомним, она проходит в рамках Дня памяти жертв советских репрессий.
Акция не политическая, она проходит без лозунгов. Суть ее заключается втом, чтобы выйти на улицы разных городов, помолиться и вспомнить о тех, кто ушёл бесславно, беззаконно в те годы.
В этом году точек в Твери будет шесть.
- на Тверской площади (у фонтана) с 14:00 до 18:00,
- у храма св. Александра Невского (на привокзальной площади) с 14:00 до 19:00,
- у храма свт. Арсения Тверского (ул. Строителей, 3) с 11:00 до 12:00,
- у Вознесенского собора (ул. Советская, 26) с 12:00 до 19:00,
- у Воскресенского храма (Трёх исповедников по адресу наб. Афанасия Никитина, 38) с 13:00 до 14:00,
- у Областной универсальной научной библиотеки им. А.М.Горького (Свободный, 28) с 15:00 до 18:00.
Присоединиться к акции могут все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU