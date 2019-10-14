В любом роддоме Твери можно получить свидетельство о рождении ребёнка
Новый механизм выдачи свидетельств уже был "обкатан" в Областном клиническом перинатальном центре имени Бакуниной. 2 октября там было выдано первое свидетельство о рождении ребёнка.
Сегодня отделения ЗАГСа работают во всех четырёх тверских роддомах: перинатальном центре, областном роддоме (бывший роддом№1), в родильных домах №№ 2 и 5, сообщает региональный Минздрав.
Если вы хотите зарегистрировать рождение ребёнка в роддоме, вам необходимо иметь: паспорта матери и отца ребёнка, свидетельство о браке, медицинское свидетельство о рождении (выдают в роддоме).
Если родители в браке не состоят, но хотят зарегистрировать ребёнка с установлением отцовства, необходимо принести: паспорта отца и матери ребёнка, и, также, медицинское свидетельство о рождении. То есть, тот же набор документов, но без свидетельства о браке. Но ещё вам придётся заплатить госпошлину - 350 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU