В любом роддоме Твери можно получить свидетельство о рождении ребёнка

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-14T17:56:05+03:00

А также там можно зарегистрировать отцовство

Изменить размер текста: A A

Новый механизм выдачи свидетельств уже был "обкатан" в Областном клиническом перинатальном центре имени Бакуниной. 2 октября там было выдано первое свидетельство о рождении ребёнка.

Сегодня отделения ЗАГСа работают во всех четырёх тверских роддомах: перинатальном центре, областном роддоме (бывший роддом№1), в родильных домах №№ 2 и 5, сообщает региональный Минздрав.

Если вы хотите зарегистрировать рождение ребёнка в роддоме, вам необходимо иметь: паспорта матери и отца ребёнка, свидетельство о браке, медицинское свидетельство о рождении (выдают в роддоме).

Если родители в браке не состоят, но хотят зарегистрировать ребёнка с установлением отцовства, необходимо принести: паспорта отца и матери ребёнка, и, также, медицинское свидетельство о рождении. То есть, тот же набор документов, но без свидетельства о браке. Но ещё вам придётся заплатить госпошлину - 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU