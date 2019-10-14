2019-10-14T17:56:05+03:00
Общество

В любом роддоме Твери можно получить свидетельство о рождении ребёнка

А также там можно зарегистрировать отцовство
Виктория ТУШКОВА
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Отделения ЗАГСа работают во всех четырёх тверских роддомах.Отделения ЗАГСа работают во всех четырёх тверских роддомах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новый механизм выдачи свидетельств уже был "обкатан" в Областном клиническом перинатальном центре имени Бакуниной. 2 октября там было выдано первое свидетельство о рождении ребёнка.

Сегодня отделения ЗАГСа работают во всех четырёх тверских роддомах: перинатальном центре, областном роддоме (бывший роддом№1), в родильных домах №№ 2 и 5, сообщает региональный Минздрав.

Если вы хотите зарегистрировать рождение ребёнка в роддоме, вам необходимо иметь: паспорта матери и отца ребёнка, свидетельство о браке, медицинское свидетельство о рождении (выдают в роддоме).

Если родители в браке не состоят, но хотят зарегистрировать ребёнка с установлением отцовства, необходимо принести: паспорта отца и матери ребёнка, и, также, медицинское свидетельство о рождении. То есть, тот же набор документов, но без свидетельства о браке. Но ещё вам придётся заплатить госпошлину - 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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