Бонус к счастью: В роддомах Твери теперь дарят не только подарочные наборы, но и выдают замуж

Новые помещения светлых оттенков, улыбчивый персонал и нескрываемое волнение. 9 октября в областном клиническом перинатальном центре торжественно выписывали мамочку с сыном. И за рождение малыша она получала подарок.

В Тверском регионе приятное во всех смыслах новшество вступило в силу 1 октября. Новая мера поддержки была утверждена чуть ранее, 21 августа, решением правительства региона. Инициативу озвучил губернатор Игорь Руденя.

ПОДАРОК - ЭТО ПРИЯТНО

В приемном отделении тверичанку Анну Петрову уже ждали супруг, сын и друзья. Рядом с ними - огромные букеты роз. Где-то за стеной нетерпеливый голос подавал малыш, которого наряжали на выписку. Но никто не волновался - всё можно было увидеть тут же на большом мониторе.

- Мама! Мама! - старший сын срывается с дивана, и вот уже одной рукой он обнимает маму, а другой гладит кружевной кулечек, из которого слышен писк братика.

Встреча нового члена семьиФото: Ирина ТАРАСОВА

Стоило только папе взять новорожденного сына на руки, как на них, счастливых, тут же обрушились вспышки фотокамер. Пока родные трогательно знакомились с новым членом семьи, на столике появилась внушительная красивая коробка - тот самый подарочный набор, который теперь будут вручать каждой родившей малыша маме.

Заглядываем, внутри - всё самое необходимое: одежда, средства гигиены, памперсы. В общей сложности 58 принадлежностей. Сверху - поздравительная открытка от губернатора.

Мама счастлива.

- У меня буквально подгибаются ноги. Всё так торжественно и волнительно, что я очень растерялась. Спасибо всем большое! - эмоционально делится Анна.

Супруг ее поддерживает за локоток.

ДОКУМЕНТЫ И БРАК - ВСЁ В ЗАГСЕ!

Важно, что получить подарочный набор в Тверском регионе могут все роженицы. Но именно в роддоме - только те, кто успеет здесь же зарегистрировать ребенка. И это еще одно новшество. С 1 октября в перинатальном центре и еще ряде роддомов Твери (областном, № 2 и № 5) открылись удаленные рабочие места отделов ЗАГСа, где теперь можно получить свидетельство на рождение детей, документы на установление отцовства и даже ... зарегистрировать брак.

Молодую маму Анну Уткину со свидетельством о рождении сына Дмитрия обступили журналисты.Фото: Ирина ТАРАСОВА

- С 1 октября мы уже зарегистрировали 25 ребятишек. В случае если у мам из районов нет с собой полного пакета документов, то им придется обращаться по месту прописки. Там же им выдадут и подарочный набор, - объясняет ведущий специалист отдела ЗАГСа администрации Твери Светлана Тезикова.

На вопрос, решился ли кто-то уже создать семью в стенах роддома, Светлана Александровна улыбается:

- Пока нет. Но в соответствии со статьей Семейного кодекса мы имеем право это сделать. Особые обстоятельства позволяют снизить срок ожидания и сделать это быстро.

- Одной из составляющих демографической политики является качественная медицинская помощь. Но она не может быть без доступности и комфорта. Сегодня мы с вами видим, что всё это стало ближе нашим пациенткам. Теперь у нас можно получить медицинскую помощь, зарегистрировать малыша и получить подарок, - комментирует главный врач перинатального центра, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Тверской области по акушерству и гинекологии Людмила Гребенщикова. - Это очень значимое событие для нашего региона, которое повысит и престижность профессии акушерства и гинекологии, и внесет вклад в демографическую политику.

Кстати, за 9 месяцев этого года в перинатальном центре родились более 2000 детей. И только с 1 по 8 октября - более 70. Причем мальчиков больше, девочек лишь 29.

К подарку прилагается поздравительная открытка от губернатора.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Ведущий специалист отдела ЗАГСа администрации Твери Светлана ТезиковаФото: Ирина ТАРАСОВА

В роддоме теперь можно получить свидетельсво о рождении ребенкаФото: Ирина ТАРАСОВА

На мониторе можно увидеть, как пеленают малыша перед выпискойФото: Ирина ТАРАСОВА

За секунду до выхода мамыФото: Ирина ТАРАСОВА

В подарочном наборе 58 принадлежностейФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытка от губернатораФото: Ирина ТАРАСОВА

Главный врач перинатального центра Людмила ГребенщиковаФото: Ирина ТАРАСОВА