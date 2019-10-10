2019-10-10T13:58:17+03:00
Общество

Стало известно, что входит в состав подарка для новорожденного в Тверской области

С 1 октября наборы получили 54 семьи
Ольга ТРОФИМОВА
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Вот такие подарочные коробки вручают родителям новорожденных малышейВот такие подарочные коробки вручают родителям новорожденных малышейФото: Ирина ТАРАСОВА
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С 1 октября в Тверской области семьи новорожденных малышей начали получать подарки. Новая мера поддержки была утверждена в августе решением правительства региона по инициативе губернатора Игоря Рудени.

С начала месяца подарочные наборы получили 54 семьи. Коробку с предметами личной гигиены малыша, одеждой и другими полезными принадлежностями по уходу выдают при регистрации малыша всем роженицам.

Что касается состава подарка, то "КП"-Тверь уже сообщала, что в него входят вещи, которые будут необходимые новорожденному в первые месяцы жизни.

А именно:

1. Боди с коротким рукавом - 3 шт. (размеры 62, 68, 80).

2. Боди с длинным рукавом - 3 шт. (размеры 62, 68, 80).

3. Комбинезон велюровый (размер 80).

4. Комбинезон демисезонный (размер 80).

5. Комбинезон-слип с закрытыми ножками (размеры 62, 68, 80).

6. Кофточка - 3 шт. (размеры 62, 68, 80).

7. Носки - 3 шт. (размер 10).

8. Пинетки - 1 шт.

9. Ползунки длинные (размеры 62, 68, 80).

10. Ползунки короткие (размеры 62, 68, 80).

11. Распашонка трикотажная - 1 шт. (размер 62).

12. Фартук нагрудный с завязками - 1 шт.

13. Чепчик - 1 шт. (размер 40).

14. Шапочка - 1 шт. (размер 40).

15. Полотенце махровое - 1 шт.

16. Флисовый плед - 1 шт.

17. Бутылочка для кормления - 3 шт. (125, 150 и 250 мл).

18. Детские маникюрные ножницы - 1 шт.

19. Погремушка - 1 шт.

20. Крем от опрелостей - 1 шт.

21. Палочки ватные с ограничителем - 1 уп.

22. Пелёнки - 3 шт.

23. Пелёнки теплые - 3 шт.

24. Пелёнки одноразовые - 30 шт.

25. Подогреватель для бутылочки - 1 шт.

26. Подгузники до 5 кг - 50 шт.

27. Прорезыватель для зубов - 1 шт.

28. Салфетки влажные - 1 уп.

29. Пустышка.

30. Безртутный термометр для воды - 1 шт.

31. Шампунь - 1 шт.

32. Брошюра.

33. Открытка.

34. Ростомер.

35. Фоторамка.

36. Подарочная упаковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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