Стало известно, что входит в состав подарка для новорожденного в Тверской области
С 1 октября в Тверской области семьи новорожденных малышей начали получать подарки. Новая мера поддержки была утверждена в августе решением правительства региона по инициативе губернатора Игоря Рудени.
С начала месяца подарочные наборы получили 54 семьи. Коробку с предметами личной гигиены малыша, одеждой и другими полезными принадлежностями по уходу выдают при регистрации малыша всем роженицам.
Что касается состава подарка, то "КП"-Тверь уже сообщала, что в него входят вещи, которые будут необходимые новорожденному в первые месяцы жизни.
А именно:
1. Боди с коротким рукавом - 3 шт. (размеры 62, 68, 80).
2. Боди с длинным рукавом - 3 шт. (размеры 62, 68, 80).
3. Комбинезон велюровый (размер 80).
4. Комбинезон демисезонный (размер 80).
5. Комбинезон-слип с закрытыми ножками (размеры 62, 68, 80).
6. Кофточка - 3 шт. (размеры 62, 68, 80).
7. Носки - 3 шт. (размер 10).
8. Пинетки - 1 шт.
9. Ползунки длинные (размеры 62, 68, 80).
10. Ползунки короткие (размеры 62, 68, 80).
11. Распашонка трикотажная - 1 шт. (размер 62).
12. Фартук нагрудный с завязками - 1 шт.
13. Чепчик - 1 шт. (размер 40).
14. Шапочка - 1 шт. (размер 40).
15. Полотенце махровое - 1 шт.
16. Флисовый плед - 1 шт.
17. Бутылочка для кормления - 3 шт. (125, 150 и 250 мл).
18. Детские маникюрные ножницы - 1 шт.
19. Погремушка - 1 шт.
20. Крем от опрелостей - 1 шт.
21. Палочки ватные с ограничителем - 1 уп.
22. Пелёнки - 3 шт.
23. Пелёнки теплые - 3 шт.
24. Пелёнки одноразовые - 30 шт.
25. Подогреватель для бутылочки - 1 шт.
26. Подгузники до 5 кг - 50 шт.
27. Прорезыватель для зубов - 1 шт.
28. Салфетки влажные - 1 уп.
29. Пустышка.
30. Безртутный термометр для воды - 1 шт.
31. Шампунь - 1 шт.
32. Брошюра.
33. Открытка.
34. Ростомер.
35. Фоторамка.
36. Подарочная упаковка.
ИСТОЧНИК KP.RU