Вместо подарка-приданого новоиспечённые мамы Тверской области хотят получить от государства подарочные сертификаты

Каждый малыш, родившийся с 1 октября 2019 года и зарегистрированный в Тверской области, получит подарок от государства. Это новая мера социальной поддержки, уже прошедшая «обкатку» в Москве и ряде других субъектов страны.

Подарки будут выдавать при регистрации малышей в органах загс. А вскоре регистрировать новорождённых, получать свидетельства о рождении и подарок родители смогут прямо в роддомах. Пока это будет возможно в трёх тверских родильных домах и областном перинатальном центре имени Екатерины Бакуниной. Выдавать там свидетельства сотрудники загса начнут уже с октября. Затем эту практику планируется распространить и на остальные роддома Твери и области.

Стоимость подарочного набора составит не менее десяти тысяч рублей. По информации регионального правительства, в 2019 году на закупку подарков потратят 29,1 млн рублей, а в 2020 и 2021 годах - по 116,4 млн рублей.

Список вещей и предметов, которые положат в нарядную коробку, рассекретила уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина на своей страничке в соцсети.

- Малышковые вещи сделаны из качественных натуральных материалов, нейтральной расцветки. Косметика и подгузники - гипоаллергенные, - отметила Лариса Анатольевна.

В подарок вошли:

1. Боди с коротким рукавом - 3 шт. (размеры 62, 68, 80).

2. Боди с длинным рукавом - 3 шт. (размеры 62, 68, 80).

3. Комбинезон велюровый (размер 80).

4. Комбинезон демисезонный (размер 80).

5. Комбинезон-слип с закрытыми ножками (размеры 62, 68, 80).

6. Кофточка - 3 шт. (размеры 62, 68, 80).

7. Носки - 3 шт. (размер 10).

8. Пинетки - 1 шт.

9. Ползунки длинные (размеры 62, 68, 80).

10. Ползунки короткие (размеры 62, 68, 80).

11. Распашонка трикотажная - 1 шт. (размер 62).

12. Фартук нагрудный с завязками - 1 шт.

13. Чепчик - 1 шт. (размер 40).

14. Шапочка - 1 шт. (размер 40).

15. Полотенце махровое - 1 шт.

16. Флисовый плед - 1 шт.

17. Бутылочка для кормления - 3 шт. (125, 150 и 250 мл).

18. Детские маникюрные ножницы - 1 шт.

19. Погремушка - 1 шт.

20. Крем от опрелостей - 1 шт.

21. Палочки ватные с ограничителем - 1 уп.

22. Пелёнки - 3 шт.

23. Пелёнки теплые - 3 шт.

24. Пелёнки одноразовые - 30 шт.

25. Подогреватель для бутылочки - 1 шт.

26. Подгузники до 5 кг - 50 шт.

27. Прорезыватель для зубов - 1 шт.

28. Салфетки влажные - 1 уп.

29. Пустышка.

30. Безртутный термометр для воды - 1 шт.

31. Шампунь - 1 шт.

32. Брошюра.

33. Открытка.

34. Ростомер.

35. Фоторамка.

36. Подарочная упаковка.

При составлении подарочного листа учитывались пожелания молодых и будущих родителей: в интернете было организовано несколько площадок для сбора мнений. Многие из них действительно были учтены. Например, в подарок вошли салфетки, впитывающие пелёнки, полотенца и подгузники, о которых очень просили тверские мамы.

А вот аптечку и зимнюю одежду для ребёнка, которые также часто упоминались в обсуждениях, в список не включили. Равно как и безусловного лидера родительских пожеланий - подарочный сертификат в детский магазин. «А можно вместо подарка сертификаты в детские магазины? Всё, что перечислено, предпочла бы выбрать сама» или «Подарите сертификат! Чтоб мама могла выбрать сама, что нужно ее малышу!» - подобные предложения высказывал едва ли не каждый второй комментатор.

Кстати, в Москве, где подобная программа работает с 2018 года, в так называемый подарок от Собянина также никаких сертификатов не входит и получить деньги вместо вещевого набора нельзя. А вот в Подмосковье (там подарки новорождённым выдаются с 1 сентября этого года) молодые родители могут выбрать, что им необходимо больше - набор детского приданого или соответствующая денежная сумма. Отказавшимся от подарка выплатят 20 тысяч рублей компенсации.

Сам состав столичных, подмосковных и тверских подарочных наборов отличается несущественно. Разве что в подарок подмосковным малышам и их мамам вошла аптечка, о которой просили в соцсетях и тверские родители, а также молокоотсос. А в «собянинский» подарок среди прочего положили матрасик для пеленания.