Стала известна дата суда над жителем Нелидово Тверской области, скинувшим с балкона дворняжку Люси

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-07T16:58:08+03:00

Дворняжка Люси осталась инвалидом, но попала в хорошие и заботливые руки. Фото: предоставлено группой "Бездомные животные г. Нелидово"

А сама Люси в это время учится самостоятельно сидеть и ходит с помощью инвалидной коляски

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Стала известна дата суда над 52-летним жителем города Нелидово, который минувшим летом сбросил с балкона четвёртого этажа свою собаку, дворняжку по кличке Люси. Суд состоится 14 октября. Известно, что слушание будет проходить в особом порядке, так как мужчина признал вину.

Бывшего хозяина Люси обвиняют в жестоком обращении с животным (ч.1 ст.245 УК РФ). Максимальная санкция данной статьи предусматривает три года лишения свободы.

Как сообщили в Прокуратуре Тверской области, мужчина не только скинул собаку с балкона, но перед этим избил её - ударил ногой не менее пяти раз.

Напомним, история дворняжки Люси стала известна всему городу Нелидово и даже за его пределами. Искалеченная собака со сломанным позвоночником попала в руки местных зоозащитников. Несмотря на печальный прогноз тверских медиков, сообщивших, что Люси не сможет ходить, добровольцы решили дать дворняжке шанс на новую жизнь и объявили сбор средств на лечение. В считанные дни была собрана огромная сумма, покрывшая расходы на операцию и реабилитацию в московской клинике.

Операция прошла успешно. Задние ноги Люси никогда не будут ходить, но при надлежащем уходе она сможет жить почти полноценной жизнью. Зоозащитникам города Нелидово удалось пристроить дворняжку под опеку благотворительного фонда, занимающегося, в том числе, собаками с инвалидностью.

Из фонда о Люси приходят хорошие новости. Она пришла в себя и осваивает передвижение в специальной инвалидной коляске. И даже научилась сидеть.

Дворняжка Люси осталась инвалидом, но попала в хорошие и заботливые руки. Фото: предоставлено группой "Бездомные животные г. Нелидово"

ИСТОЧНИК KP.RU