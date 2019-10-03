Жители микрорайона "Южный" в Твери пожаловались губернатору на отсутствие воды и тепла в квартирах

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-03T18:30:19+03:00

Люди не понимают, что им делать и бьют тревогу

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3 октября в рамках инспекционной поездки по Твери губернатор Игорь Руденя заехал на улицу Можайского в микрорайоне "Южный", чтобы проверить состояние ремонта дворов. Навстречу к нему вышли жители окрестных домов, чтобы рассказать о проблеме, которая назрела в микрорайоне.

Вот уже который день люди сидят без тепла. В квартирах ледяные батареи, горячей воды нет около месяца, а сегодня отключили и холодную.

2 октября администрация Твери сообщила, что в "Южном" производится перезапуск магистрали в районе пересечения улицы Можайского и бульвара Гусева. Завершить работы должны были в тот же день, но отопления и воды в домах нет до сих пор.

Жители домов №№ 71, 73 и 67 по улице Можайского задали губернатору конкретный вопрос: "Как им быть?". И получили ответ.

Как сообщает ТИА, Игорь Руденя ответил, что ответственность несет глава Московского района Твери Михаил Владимирович Дроздов. И он отсюда не уйдет, пока не решит проблему.

- Вот этот человек, глава района, вы знаете его. Послушайте, он отсюда не уйдет, пока не подключит горячую и холодную воду. Глава района Михаил Владимирович сегодня вместе с вами до конца дня будет заниматься запуском холодной и горячей воды. И после того, как все сделают, о ситуации он доложит Алексею Валентиновичу Огонькову, а он уже доложит мне. И чтобы вечером приехали и доложили, - сказал губернатор чиновникам.

ИСТОЧНИК KP.RU