2019-10-03T16:50:06+03:00
Политика

Губернатор Игорь Руденя оценил качество ремонта дорог в Твери

Глава региона провел инспекционную поездку по городу
Ольга ТРОФИМОВА
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Губернатор Игорь Руденя оценил качество ремонта дорог в Твери Фото: пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя оценил качество ремонта дорог в Твери Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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3 октября губернатор Тверской области Игорь Руденя проехал по Твери и осмотрел объекты улично-дорожной сети, которые ремонтируют в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Напомним, в областной столице в программу дорожных работ в 2019 году вошли порядка 30 объектов. Глава региона проинспектировал улицы Горького, Благоева и набережную Афанасия Никитина. Работы на этих объектах уже завершены. В целом готовность по городу составляет 75%.

В план поездки попали и несколько дворовых территорий. Игорь Руденя ознакомился с ходом ремонтных работ во дворе дома №74 по набережной Афанасия Никитина и домов №71 и №73 по улице Можайского. Там ремонт завершен на 90%. Во дворах уложен новый асфальт, расширены проезды, сделаны тротуары и площадки для парковки автомобилей.

- Качество работ на объектах оцениваем удовлетворительно. Если говорить об объемах ремонта в городе, считаю, что запланировано недостаточно, - отметил губернатор по итогам поездки. - Что касается ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, он должен вестись с учетом пожеланий и потребностей жителей.

Ход работ на Бурашевском путепроводе через Октябрьскую железную дорогу по итогам поездки также получил оценку "удовлетворительно".

ИСТОЧНИК KP.RU

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