Батареи в домах жителей Московского района Твери продолжают оставаться холодными

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-02T13:37:59+03:00

Более сотни жилых домов в Твери еще не подключены к отоплению Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация с подключением отопления в Твери сложилась неоднозначная. Вопреки обещанию коммунальщиков подключить отопление в жилые дома до 1 октября, часть жилого фонда до сих пор остается без тепла. Это в основном касается жителей микрорайона "Южный" и ряда домов в Московском районе.

- Администрация города Твери осуществляет круглосуточный контроль за ситуацией с подключением отопления в жилом фонде. В настоящее время основные работы по пуску тепла выполнены, однако остается ряд локальных проблемных точек, по каждой из которых предпринимаются необходимые меры, - сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас в городе ведётся наладка системы и устранение выявленных повреждений на трубопроводах, а в отдельных случаях ремонтные работы производятся на внутридомовых сетях и в теплоузлах.

На утро 2 октября отопление подключено в 2383 дома из 2500 домов города подключенных к центральному отоплению, что превышает 95%. Перед задействованными службами поставлена задача завершить все необходимые работы в кратчайшие сроки.

Что касается "Южного", в настоящее время производится перезапуск магистрали в районе пересечения улицы Можайского и бульвара Гусева.

- Обеспечение ее штатной работы позволит минимизировать риск отключений в зимнее время, - отмечают в администрации.

Ремонт данного участка должен быть завершен в течение дня 2 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU