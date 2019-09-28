2019-09-29T00:36:57+03:00
Общество

Граффити на экологическую тему появилось на набережной Тьмаки в Твери

Автор работы Виктор Лебедев
Ирина ТАРАСОВА
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Новое граффити появилось на набережной Тьмаки. Фото: Виктор ЛебедевНовое граффити появилось на набережной Тьмаки. Фото: Виктор Лебедев
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28 сентября на набережной реки Тьмаки в Твери прошла эко-встреча "Соль земли". Одним из первых пунктов программы стало знакомство с художником Виктором Лебедевым (Джокером).

В рамках акции он должен был рассказать о своем творчестве, а потом показать, как рождается граффити. Тематически новая работа совпала с посылом встречи. А потому через пару часов серая стена на набережной превратилась в картину, символизирующую с одной стороны гармонию мира и природы, а с другой - опасность влияния мусора на все живое.

Встреча продолжилась лекциями мини-форматов о раздельном сборе мусора, чтением стихов и чаепитием.

Отметим, что роспись стены была согласована. Так что закрашивать ее не будут, как, например, это сделали с космонавтом на бульваре Радищева.

Автор работы - Виктор Джокер. Фото: Вконтакте, "Эко встреча"

Автор работы - Виктор Джокер. Фото: Вконтакте, "Эко встреча"

Новое граффити. Фото: Виктор Лебедев

Новое граффити. Фото: Виктор Лебедев

Новое граффити. Фото: Виктор Лебедев

Новое граффити. Фото: Виктор Лебедев

ИСТОЧНИК KP.RU

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