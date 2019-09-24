В центре Твери закрасили космонавта, которого нарисовал уличный художник Майк Хайпер

СЕГОДНЯ 20:06 2019-09-24T20:06:18+03:00

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Видео, на котором видно, как закрашивают космонавта на улице Трехсвятской в Твери, выложил на своей странице в Инстаграм автор рисунка, известный в городе уличный художник Михаил Дрёмин или, согласно псевдониму, Майк Хайпер.

Большой рисунок с космонавтом, планетой и луноходом теперь, как пелена, скрывает тонкий слой белой краски.

Михаил Дрёмин сообщил ТИА, что это не единственная его работа, которую закрасили в последнее время. Преимущественно это происходит в центре города.

- Здесь, в Твери, за последнее время меня просто изничтожили, закрасили почти полностью, - комментирует ситуацию Михаил Дрёмин. - Конечно, определённый негативный осадок у меня остался: когда это люди делают по работе, просто закрасили – это одно; а другое, когда у тебя находятся сознательные хейтеры, и плюют на всё, что ты сделал, но при этом сами они ничего не создают. А фактически, меня все равно закрасят, абсолютно все работы. Стрит-арт не вечный, стрит-арт будет жить на картинках, на фотках. Я буду что-то дальше делать, дальше изобретать - пока что в Твери, потом, возможно, в другом городе.

В администрации Твери говорят, что граффити появилось на стене нелегально, но к его "уничтожению" власти отношения не имеют.

А вот так рисунок выглядел первоначально Фото: Павел Аргентов

ИСТОЧНИК KP.RU