В год 250-летия со дня рождения Крылова в Твери пройдет Конкурс чтения басен

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-28T16:17:41+03:00

К участию в конкурсе приглашают школьников 10-14 лет

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20 октября в рамках V Межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет» состоится Конкурс чтения басен, посвященный 250-летию со дня рождения великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова.

К участию приглашают школьников города и области в возрасте от 10 до 14 лет. Желающие могут исполнить любую басню Крылова.

Оценивать участников конкурса по пятибалльной системе будет жюри, в состав которого входят филологи, артисты Тверского академического театра драмы, сотрудники Тверской областной научной универсальной библиотеки им. А.М. Горького .

При оценке будет учитываться артистизм, эмоциональность и выразительность. По итогам выберут победителей 1,2,3 мест. Их наградят дипломами и подарками по окончании конкурса 20 октября 2019 года

Запись на участие по телефону 34-38-00 или в группе Вконтакте. Количество участников ограничено.

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В Твери актер ТЮЗа Андрей Иванов стал первым, кто присоединился к акции. Позже к акции присоединился актер Театра драмы Тарас Кузьмин и актер Алексей Маркин.

ИСТОЧНИК KP.RU