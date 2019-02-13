2019-02-13T18:27:30+03:00
Звезды

Флешмоб, посвященный 250-летию со дня рождения Ивана Крылова, в Твери набирает обороты

К нему уже присоединились актеры Тарас Кузьмин, Алексей Марков и другие
Ирина ТАРАСОВА
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К флешмобу в Твери подключились не только активно, но и креативно. В числе участников актер Тверского театра драмы Тарас КузьминК флешмобу в Твери подключились не только активно, но и креативно. В числе участников актер Тверского театра драмы Тарас КузьминФото: Ирина ТАРАСОВА
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Флешмоб #человеккрылов, приуроченный к Дню рождения великого баснописца набирает обороты не только в столице, но и в Твери. А как иначе, ведь 13 февраля исполняется 250 лет со дня его рождения.

Напомним, суть акции заключается в том, чтобы прочитать басню Ивана Андреевича Крылова или яркий отрывок из нее, после чего передать эстафету дальше.

Флешмоб 8 февраля начал актер, режиссер, а с недавних пор и главный режиссер театра «Человек» Владимир Скворцов. Первым в Твери его подхватил актер ТЮЗа Андрей Иванов и... понеслось.

Днем позже видео выложил ведущий мастер сцены Тверского театра драмы Тарас Кузьмин. Однако со свойственным ему чувством юмора, объяснил свой выбор так, что даже не знаешь, что получилось оригинальнее - характерное исполнение финальной части басни "Прохожие и собаки" или текст под ней.

- Ивану Андреевичу Крылову 250 лет. Принимаю эстафету #человеккрылов от Андрей Иванов. И передаю Арсену Агамаляну, Алексею Маркову и Джону Шенгелия. Я нахожусь на съёмках, сейчас у меня перерыв, меня покормили устрицами, сделали массаж и личный водитель привёз меня в пятизвездочную гостиницу, номер люкс, поэтому я выбрал басню про зависть. Хотя логичнее было бы про враньё... Выбор за вами.

Первым на вызов Тараса Кузьмина откликнулся российский актер Алексей Марков. Его видео ответ "Лев и Лисица" появился на пару часов позже.

Присоединиться к флешмобу могут все желающие, ведь границы его завершения не обозначены. Главное, вспомнить талантливого автора, а вместе с тем и его гениальные произведения, которые и до сегодняшнего дня не потеряли своей актуальности.

Актер Алексей Марков читает басню Крылова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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