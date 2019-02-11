2019-02-13T18:18:07+03:00
Звезды

ЧеловекКрылов: Актеры Твери поддержали флешмоб, посвященный 250-летию со дня рождения великого баснописца

От режиссера Владимира Скворцова первым эстафету принял актер ТЮЗа Андрей Иванов
Ирина ТАРАСОВА
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В Твери Андрей Иванов стал первым, кто присоединился к акции. Фото: с видео Андрея ИвановаВ Твери Андрей Иванов стал первым, кто присоединился к акции. Фото: с видео Андрея Иванова
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"...Ученьем вредным с юных дней нам стоит раз лишь напитаться, А там во всех твоих поступках и делах,

Каков ни будь ты на словах, А всё им будешь отзываться".

11 февраля на личной страничке актёра Тверского театра юного зрителя Андрея Иванова появилось небольшое видео, где он читает строки басни Ивана Крылова "Бочка", а точнее, её самую яркую финальную часть - мораль.

Вспоминаем школьные знания, сверяем их с Википедией и... точно. 13 февраля исполняется 250 лет со дня рождения знаменитого баснописца. В честь круглой даты Ивана Андреевича 8 февраля и был был запущен флешмоб с кратким, но ёмким названием - #человекрылов. Суть которого и заключается в чтении произведений или отрывков или произведений Крылова.

В Твери Андрей Иванов стал первым, кто присоединился к акции. А вот эстафету ему передал автор идеи флешмоба - актер, режиссер, а с недавних пор и главный режиссер театр "Человек" Владимир Скворцов, который в день старта выложил на своей странице целое обращение к будущим участникам флешмоба, а затем и мораль из басни "Скворец".

- 13 февраля 2019 года все прогрессивное человечество, надеюсь, будет отмечать 250-летие со дня рождения великого баснописца и драматурга, а также писателя Ивана Андреевича Крылова. Крылов, как известно, родился в Москве, - напоминает Владимир Скворцов. - И хотя документы нам не сохранили точного места его рождения, мы в "Человеке" убеждены, что это случилось здесь, где-то в Скатертном переулке, где находится наш театр. 250-летний юбилей, как мне кажется, хороший повод, чтобы отметить всем вместе и запустить флешмоб по басням Крылова. Давайте отметим все вместе эту замечательную дату. Присоединяйтесь в театру "Человек"!

Запустил флешмоб #крыловчеловек актер и режиссер Владимир Скворцов. Фото: с видео Владимира Скворцова

Запустил флешмоб #крыловчеловек актер и режиссер Владимир Скворцов. Фото: с видео Владимира Скворцова

ВНИМАНИЕ! Правила флешмоба просты: любой желающий может записать басню или мораль из басни и выложить ее в свою социальную сеть под хэштегом #человекрылов, а также передать эстафету трем своим друзьям.

Как Тверь отреагирует на флешмоб, покажет уже ближайшее время. Андрей Иванов честно признается, что на нем акция не остановилась, и он честно передал эстафету.

- От Владимира Скворцова я подхватил и покатил дальше, - признается актер и уточняет, - Теперь передаю Кириллу Вараксе, Тарасу Кузьмину, Алексею Пучкову. Ура! Хотелось, чтобы было больше откликов.

Ну, а мы ждем продолжения...

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Днем позже видео выложил ведущий мастер сцены Тверского театра драмы Тарас Кузьмин. Однако со свойственным ему чувством юмора, объяснил свой выбор так, что даже не знаешь, что получилось оригинальнее - характерное исполнение финальной части басни "Прохожие и собаки" или текст под ней.

Еще через пару часов к флешмобу присоединился российский актер Алексей Марков.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Иван Андреевич Крылов - (2 [13] февраля 1769, Москва — 9 [21] ноября 1844, Санкт-Петербург) — русский публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-просветительских журналов. Более всего известен как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сборников (выходили с 1809 по 1843 г.).

Наряду с тем, что большая часть сюжетов басен Крылова является оригинальной, отдельные из них восходят к басням Лафонтена (который, в свою очередь, заимствовал их у Эзопа, Федра и Бабрия). Многие выражения из басен Крылова стали крылатыми.

После выхода в отставку отец будущего баснописца поступил на гражданскую службу и переехал с женой и двумя сыновьями в Тверь. Здесь Крыловы прожили пять лет. После смерти отца Ивану Крылову удалось даже поработать подканцеляристом в губернском магистрате Твери, где раньше работал его отец. После этого семья переехала в Санкт-Петербург.

Актёр Тверского ТЮЗа Андрей Иванов читает басню Крылова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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