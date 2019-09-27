В Тверской области на нескольких платформах закрываются кассы
1 октября будут закрыты на зимний период билетные кассы на платформах Ямуга, Стреглово и станции Конаковский Мох. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.
Кассы вновь заработают весной. При посадке в поезда на этих платформах билеты без дополнительного сбора можно купить у кассиров-контролёров, а также в автоматах, кассах на выход и мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Это не все изменения, которые в ближайшее время ждут пассажиров. В связи с ремонтом на станции Решетниково, в ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, на участке Москва-Конаково изменится расписание движения пригородных поездов.
ИСТОЧНИК KP.RU