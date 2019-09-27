В Тверской области на нескольких платформах закрываются кассы

СЕГОДНЯ 19:52 2019-09-27T19:52:35+03:00

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1 октября будут закрыты на зимний период билетные кассы на платформах Ямуга, Стреглово и станции Конаковский Мох. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК.

Кассы вновь заработают весной. При посадке в поезда на этих платформах билеты без дополнительного сбора можно купить у кассиров-контролёров, а также в автоматах, кассах на выход и мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Это не все изменения, которые в ближайшее время ждут пассажиров. В связи с ремонтом на станции Решетниково, в ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, на участке Москва-Конаково изменится расписание движения пригородных поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU