В выходные в Твери изменится расписание электричек
В ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, на участке Москва-Конаково изменится расписание движения пригородных поездов. Это связано с масштабными работами по ремонту железнодорожной инфраструктуры на станции Решетниково.
Так, маршруты четырёх электричек Москва – Конаково отправлением в 9:22, 11:33, 13:25 и 14:30 будут сокращены до станций Крюково (Зеленоград) и Клин.
Будут частично отменены пригородные поезда Конаково – Москва отправлением в 12:17, 14:30, 16:30 и 18:09.
Как сообщили в Московско-Тверской ППК, вместо отменённых поездов для пассажиров будут ходить компенсационные автобусы от ст. Клин.
Не исключено изменение расписания и других пригородных поездов.
Пассажиров просят следить за объявлениями на станциях и в поездах. Об изменениях расписания можно узнать на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".
ИСТОЧНИК KP.RU