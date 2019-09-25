В выходные в Твери изменится расписание электричек

25 Сент. 23:05 2019-09-25T23:05:25+03:00

В выходные в Тверской области изменится расписание электричек Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, на участке Москва-Конаково изменится расписание движения пригородных поездов. Это связано с масштабными работами по ремонту железнодорожной инфраструктуры на станции Решетниково.

Так, маршруты четырёх электричек Москва – Конаково отправлением в 9:22, 11:33, 13:25 и 14:30 будут сокращены до станций Крюково (Зеленоград) и Клин.

Будут частично отменены пригородные поезда Конаково – Москва отправлением в 12:17, 14:30, 16:30 и 18:09.

Как сообщили в Московско-Тверской ППК, вместо отменённых поездов для пассажиров будут ходить компенсационные автобусы от ст. Клин.

Не исключено изменение расписания и других пригородных поездов.

Пассажиров просят следить за объявлениями на станциях и в поездах. Об изменениях расписания можно узнать на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU