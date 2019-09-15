Танцоры Арсен Агамалян и Оксана Васильева из Твери взяли серебро Чемпионата Европы

СЕГОДНЯ 18:10 2019-09-15T18:15:16+03:00

Артисты представили новое шоу «Если ты когда-нибудь меня простишь...». Фото из личного архива Арсена Агамаляна.

Чемпионат по латиноамериканским танцам прошёл в Тюмени

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На чемпионате Европы среди профессионалов по латиноамериканскому шоу блистали профессиональные артисты из Чехии, Южной Кореи, Украины, России, Италии, Нидерландов, и других стран.

В очередной раз за чемпионский титул сражались тверичане, двукратные чемпионы мира и трёхкратные чемпионы Европы по бальным танцам Арсен Агамалян и Оксана Васильева.

На Чемпионате в Тюмени они представили новое шоу «Если ты когда-нибудь меня простишь...».

Сегодня Арсен Агамалян на своей страничке в соцсети сообщил, что тверская танцевальная пара заняла почётное второе место.

- Мы стали вторыми на чемпионате Европы, учитывая что в позапрошлом году мы были третьими, то это прогресс! - написал Арсен. - Поздравляем наших коллег-соперников, с интересными и яркими выступлениями!!! Поздравляем победителей, Дениса и Катю.

Арсен Агамалян также поблагодарил зрителей за горячий приём и аплодисменты, сообщив, что они тронули сердца артистов.

Ребята взяли серебро! Фото из личного архива Арсена Агамаляна.

ИСТОЧНИК KP.RU