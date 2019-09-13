2019-09-13T11:20:26+03:00
Звезды

Арсен Агамалян и Оксана Васильева из Твери примут участие в Чемпионате Европы по латиноамериканскому шоу

Состоится он в Тюмени
Ирина ТАРАСОВА
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На чемпионате танцоры представят новое шоу. Фото: из архива Арсена АгамалянаНа чемпионате танцоры представят новое шоу. Фото: из архива Арсена Агамаляна
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14 сентября в Тюмени пройдет событие мирового уровня - чемпионат Европы WDC среди профессионалов по латиноамериканскому шоу. Участие в чемпионате среди профессионалов примут 13 пар из Чехии, Южной Кореи, Украины, России, Италии, Нидерландов, Израиля, Словакии, Южной Африки и др.

Участниками соревнований станут и тверичане Арсен Агамалян и Оксана Васильева. Становиться лучшими для них не впервой. Ребята - двукратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы по бальным танцам.

- На Чемпионате танцуем новое шоу «Если ты когда-нибудь меня простишь...», «If you ever forgive me...”. Уже ждем встречи с вами, дорогие зрители! - написали на своей страничке в соцсетях танцоры.

И, конечно, получили в ответ слова поддержки. Кстати, в победе тверичан никто не сомневается.

- Ребята, вы лучшие. Верим и ждем с победой!

- Я 15-ого приземляюсь в Тюмени! Увижу уже свежих чемпионов!

Поклонники пары не сомневаются в их победе. Фото: из архива Арсена Агамаляна

Поклонники пары не сомневаются в их победе. Фото: из архива Арсена Агамаляна

ИСТОЧНИК KP.RU

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