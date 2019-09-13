Арсен Агамалян и Оксана Васильева из Твери примут участие в Чемпионате Европы по латиноамериканскому шоу
14 сентября в Тюмени пройдет событие мирового уровня - чемпионат Европы WDC среди профессионалов по латиноамериканскому шоу. Участие в чемпионате среди профессионалов примут 13 пар из Чехии, Южной Кореи, Украины, России, Италии, Нидерландов, Израиля, Словакии, Южной Африки и др.
Участниками соревнований станут и тверичане Арсен Агамалян и Оксана Васильева. Становиться лучшими для них не впервой. Ребята - двукратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы по бальным танцам.
- На Чемпионате танцуем новое шоу «Если ты когда-нибудь меня простишь...», «If you ever forgive me...”. Уже ждем встречи с вами, дорогие зрители! - написали на своей страничке в соцсетях танцоры.
И, конечно, получили в ответ слова поддержки. Кстати, в победе тверичан никто не сомневается.
- Ребята, вы лучшие. Верим и ждем с победой!
- Я 15-ого приземляюсь в Тюмени! Увижу уже свежих чемпионов!
Поклонники пары не сомневаются в их победе. Фото: из архива Арсена Агамаляна
ИСТОЧНИК KP.RU