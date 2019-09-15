Коммунальщики устраняют аварию, из-за которой три района Твери чуть не остались без воды
Давление в сети восстанавливается
Без "холодненькой" чуть не остались как минимум три района городаФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Бригада рабочих "Тверь Водоканала" уже приступила к восстановительным работам на водоводе, сообщает водоснабжающая компания. Место локализовано, давление в сети восстанавливается, вода постепенно возвращается в квартиры.
Напомним, ранее несколько районов Твери остались без холодной воды . Причиной назвали утечку на водоводе 600 мм на улице Кропоткина. Перечень частных домов, которые попадут под отключение непосредственно в районе утечки и плановый срок окончания работ обещали объявить позже, но пока точной информации об этом не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU