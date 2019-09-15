В Водоканале сообщили о причинах отключения воды в Твери
"Обнаружена утечка на водоводе 600 мм в районе ул. Кропоткина, Затверечье. В результате упало давление в Центральном и Московском районах Твери, вода не поднимается на верхние этажи многоэтажных домов. Бригада выехала к месту повреждения", сообщила водоснабжающая организация.
Наиболее вероятным сценарием развития событий называют определение участка перекрытия утечки и последующую локализацию места повреждения.
После этого давление в сетях должно восстановиться, обычно это не занимает более двух часов.
"Перечень частных домов, которые попадут под отключение непосредственно в районе утечки и плановый срок окончания работ будет объявлен позже", добавили в Тверь Водоканале.
Сейчас во многих домах, попавших до этого в зону отключения холодной воды, водоснабжение восстановлено: усилился напор в Заволжье, появилась вода в кранах жителей Центрального и Московского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU