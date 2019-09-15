В Водоканале сообщили о причинах отключения воды в Твери

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-15T14:27:39+03:00

Это утечка на водоводе, на месте работает бригада

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"Обнаружена утечка на водоводе 600 мм в районе ул. Кропоткина, Затверечье. В результате упало давление в Центральном и Московском районах Твери, вода не поднимается на верхние этажи многоэтажных домов. Бригада выехала к месту повреждения", сообщила водоснабжающая организация.

Наиболее вероятным сценарием развития событий называют определение участка перекрытия утечки и последующую локализацию места повреждения.

После этого давление в сетях должно восстановиться, обычно это не занимает более двух часов.

"Перечень частных домов, которые попадут под отключение непосредственно в районе утечки и плановый срок окончания работ будет объявлен позже", добавили в Тверь Водоканале.

Сейчас во многих домах, попавших до этого в зону отключения холодной воды, водоснабжение восстановлено: усилился напор в Заволжье, появилась вода в кранах жителей Центрального и Московского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU