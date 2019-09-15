В Тверской области спасают пса, едва не погибшего из-за врезавшегося в горло ошейника

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-15T10:32:16+03:00

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Бездомного пса с врезавшимся в шею ошейником зоозащитники города Нелидово пытались поймать долго. Слишком узкий ошейник, врезавшись в шею, нанёс собаке страшную рану. Такое бывает, когда собаку берут щенком, надевают ошейник и выбрасывают питомца на улицу, либо случайно теряют.

Собака растёт, а ошейник - нет. Без помощи человека такое животное обречено на мучительную гибель. Такого, к счастью, не случилось с этим псом. Он попался на глаза неравнодушным людям. Для отлова пугливой собаки пришлось вызвать специального ловца.

Пса доставили в клинику и передали в руки врача. Зашить глубокую рану не представлялось возможным из-за некроза тканей. Поэтому пока псу прописали мази и перевязки. Теперь этот пёс - новый подопечный группы "Бездомные животные города Нелидово".

Нелидовские волонтёры очень активно работают над защитой животных. Вспомнить хотя бы историю выброшенной с балкона собачки Люси, которую удалось спасти в казалось бы совершенно безвыходной ситуации. Сейчас у Люси всё хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU