В лидеры по явке неожиданно вышел Бологовский район
Очередную порцию данных по ходу голосования обнародовала избирательная комиссия Тверской области.
На 18 часов во всех 33 избирательных кампаниях приняли участие 87 991 человек из 350 495 возможных, или 25,1%.
Долго лидировавший по явке Спировский район сдал позиции неожиданно проснувшемуся Бологовскому району, показавшему на 18 часов явку 52,34%, при том, что три часа назад показатель был почти вдвое ниже – 27,1%.
Конаковский район так и остался в аутсайдерах. Там явка 9,64%.
Напомним, в регионе проходят 32 избирательных кампании муниципального и одна регионального уровня, затрагивающие треть избирателей региона.
Участки для голосования закроются в 20 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU