В лидеры по явке неожиданно вышел Бологовский район

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-08T18:42:01+03:00

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Очередную порцию данных по ходу голосования обнародовала избирательная комиссия Тверской области.

На 18 часов во всех 33 избирательных кампаниях приняли участие 87 991 человек из 350 495 возможных, или 25,1%.

Долго лидировавший по явке Спировский район сдал позиции неожиданно проснувшемуся Бологовскому району, показавшему на 18 часов явку 52,34%, при том, что три часа назад показатель был почти вдвое ниже – 27,1%.

Конаковский район так и остался в аутсайдерах. Там явка 9,64%.

Напомним, в регионе проходят 32 избирательных кампании муниципального и одна регионального уровня, затрагивающие треть избирателей региона.

Участки для голосования закроются в 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU