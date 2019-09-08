В Тверской области начались голосования в рамках тридцати трёх избирательных кампаний
Сегодня, 8 сентября, в Тверской области начались голосования в рамках тридцати трёх избирательных кампаний.
В 8:00 открылось 472 избирательных участка в 26 муниципальных образованиях региона. Члены избирательных комиссий на участках ожидают прихода 351 607 избирателей, что составляет треть от общего числа жителей региона, могущих участвовать в выборах, коих на сегодня 1 миллион 55 тысяч 100 человек.
Выбирать будут в основном муниципальных депутатов. В очередь за 286 мандатами выстроилось почти 1000 кандидатов.
Три четверти из них – партийные кандидаты. Остальные – самовыдвиженцы.
Так же сегодня, в рамках этих 33 кампаний, проходят выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва Тверской области по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19. Мандат образовался после ухода в Госдуму Сергея Веремеенко.
Закроются участки в 20 часов.
Тверь же сегодня отдыхает, здесь никаких выборов нет.
ИСТОЧНИК KP.RU