СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-08T08:30:45+03:00

Выборы, в основном, муниципальные, но есть и областные

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 8 сентября, в Тверской области начались голосования в рамках тридцати трёх избирательных кампаний.

В 8:00 открылось 472 избирательных участка в 26 муниципальных образованиях региона. Члены избирательных комиссий на участках ожидают прихода 351 607 избирателей, что составляет треть от общего числа жителей региона, могущих участвовать в выборах, коих на сегодня 1 миллион 55 тысяч 100 человек.

Выбирать будут в основном муниципальных депутатов. В очередь за 286 мандатами выстроилось почти 1000 кандидатов.

Три четверти из них – партийные кандидаты. Остальные – самовыдвиженцы.

Так же сегодня, в рамках этих 33 кампаний, проходят выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва Тверской области по Кашинскому одномандатному избирательному округу №19. Мандат образовался после ухода в Госдуму Сергея Веремеенко.

Закроются участки в 20 часов.

Тверь же сегодня отдыхает, здесь никаких выборов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU