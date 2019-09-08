2019-09-08T15:37:22+03:00
Политика

В Тверской области явка приблизилась к 20 процентам

Облизбирком огласил ход голосования на 15 часов
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
Поделиться:
До окончания голосования в Тверской области осталось менее пяти часов.До окончания голосования в Тверской области осталось менее пяти часов.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 сентября, в Тверской области продолжается голосование за кандидатов 33-х избирательных кампаний.

Избирательная комиссия Тверской обнародовала цифры хода голосования на 15 часов.

Среди самых активных избирателей продолжает лидировать Спировский район. Там проголосовало 29,55% от внесённых в списки избирателей. К нему приблизились показатели Бельского района – 29,37%.

В аутсайдерах всё тот же Конаковский район. На 15 часов там проголосовало только 2,52% избирателей.

Средняя же явка по Тверской области равна 19,09%.

Напоминаем, что избирательные участки закроются в 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конаковский район игнорирует выборы
Известному гинекологу Твери подарили торт в виде матки с яичниками
Явка на выборах в Тверской области пока низкая
Из предпенсионеров в Тверской области делают кадровиков и горничных
Пожарный из Тверской области стал лучшим в России
Автомобиль полиции из-за столкновения опрокинулся в центре Твери
За избирательными участками Тверской области можно наблюдать в интернете
В Тверской области начались голосования в рамках тридцати трёх избирательных кампаний
Третий день в Твери ищут кареглазого поседевшего мужчину
В Тверь прилетел самый большой в мире самолёт
В Твери прошло посвящение в суворовцы
В любую спортшколу жители Твери могут записаться в один день и в одном месте
В Вышнем Волочке задержан угонщик велосипеда
Водитель Лады погиб от столкновения с Пежо в Тверской области
Опубликовано видео квартирника в доме Михаила Круга в Твери
Динамовцы из Твери выиграли первую игру нового сезона
Заросшие деревьями поля в Тверской области передадут лесному фонду
Площадь Победы в Твери будет закрыта для проезда
В воскресенье в Твери будут расписывать пряники и пить вкусный чай с угощением