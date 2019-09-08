В Тверской области явка приблизилась к 20 процентам
Облизбирком огласил ход голосования на 15 часов
До окончания голосования в Тверской области осталось менее пяти часов.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Сегодня, 8 сентября, в Тверской области продолжается голосование за кандидатов 33-х избирательных кампаний.
Избирательная комиссия Тверской обнародовала цифры хода голосования на 15 часов.
Среди самых активных избирателей продолжает лидировать Спировский район. Там проголосовало 29,55% от внесённых в списки избирателей. К нему приблизились показатели Бельского района – 29,37%.
В аутсайдерах всё тот же Конаковский район. На 15 часов там проголосовало только 2,52% избирателей.
Средняя же явка по Тверской области равна 19,09%.
Напоминаем, что избирательные участки закроются в 20 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU