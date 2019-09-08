2019-09-08T14:24:27+03:00
Политика

Конаковский район игнорирует выборы

К полудню там самая низкая по Тверской области явка
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
Поделиться:
Выборы продолжаются, до подсчёта голосов ещё есть время.Выборы продолжаются, до подсчёта голосов ещё есть время.Фото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 сентября, в Единый день голосования, в Тверской области продолжается голосование за кандидатов 33-х избирательных кампаний.

Избирательная комиссия Тверской области продолжает информировать о явке избирателей на участки. В 12:00 явка в средневзвешенном показателе достигла 10 процентов.

Самую высокую активность показали избиратели в Спировском районе, где проходят дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2. Там к 12 часам зафиксирована явка в 19,33%.

Самый низкий результат показывают избиратели Конаковского района. К полудню цифра явки так и не дотянулась до двух процентов – 1,77%. Там проходят повторные и дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва по Селиховскому десятимандатному избирательному округу.

Тем временем в облизбиркоме рассмотрели жалобу на избирательный участок № 1543, в населённом пункте Красный Яр, в котором не обеспечен доступ маломобильной категории избирателей. Результат получился неожиданным:

- В Тверской области избирательного участка с номером №1543 не существует, как и не проводится голосование в населенном пункте с названием Красный Яр, - сообщили в избирательной комиссии Тверской области.

Выборы продолжаются. Участки закроются в 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известному гинекологу Твери подарили торт в виде матки с яичниками
Явка на выборах в Тверской области пока низкая
Из предпенсионеров в Тверской области делают кадровиков и горничных
Пожарный из Тверской области стал лучшим в России
Автомобиль полиции из-за столкновения опрокинулся в центре Твери
За избирательными участками Тверской области можно наблюдать в интернете
В Тверской области начались голосования в рамках тридцати трёх избирательных кампаний
Третий день в Твери ищут кареглазого поседевшего мужчину
В Тверь прилетел самый большой в мире самолёт
В Твери прошло посвящение в суворовцы
В любую спортшколу жители Твери могут записаться в один день и в одном месте
В Вышнем Волочке задержан угонщик велосипеда
Водитель Лады погиб от столкновения с Пежо в Тверской области
Опубликовано видео квартирника в доме Михаила Круга в Твери
Динамовцы из Твери выиграли первую игру нового сезона
Заросшие деревьями поля в Тверской области передадут лесному фонду
Площадь Победы в Твери будет закрыта для проезда
В воскресенье в Твери будут расписывать пряники и пить вкусный чай с угощением