Конаковский район игнорирует выборы

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-08T14:24:27+03:00

Выборы продолжаются, до подсчёта голосов ещё есть время. Фото: Алиса КОЗЛОВА

К полудню там самая низкая по Тверской области явка

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Сегодня, 8 сентября, в Единый день голосования, в Тверской области продолжается голосование за кандидатов 33-х избирательных кампаний.

Избирательная комиссия Тверской области продолжает информировать о явке избирателей на участки. В 12:00 явка в средневзвешенном показателе достигла 10 процентов.

Самую высокую активность показали избиратели в Спировском районе, где проходят дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Козловского сельского поселения четвертого созыва по Еремеевскому пятимандатному избирательному округу №1 и Козловскому пятимандатному избирательному округу №2. Там к 12 часам зафиксирована явка в 19,33%.

Самый низкий результат показывают избиратели Конаковского района. К полудню цифра явки так и не дотянулась до двух процентов – 1,77%. Там проходят повторные и дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Селиховского сельского поселения четвертого созыва по Селиховскому десятимандатному избирательному округу.

Тем временем в облизбиркоме рассмотрели жалобу на избирательный участок № 1543, в населённом пункте Красный Яр, в котором не обеспечен доступ маломобильной категории избирателей. Результат получился неожиданным:

- В Тверской области избирательного участка с номером №1543 не существует, как и не проводится голосование в населенном пункте с названием Красный Яр, - сообщили в избирательной комиссии Тверской области.

Выборы продолжаются. Участки закроются в 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU