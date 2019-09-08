Явка на выборах в Тверской области пока низкая
Избиратели ещё спят и на участки не спешат
На большинстве участков пока немноголюдно.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Сегодня, 8 сентября, в Единый день голосования, в Тверской области проходят 33 избирательных кампании.
По данным избирательной комиссии Тверской области, на 10:00 явка избирателей на участки не на много превысила три процента. 3,02% - такова средняя цифра, если быть точным.
Напомним, в Тверской области открыты 472 участка, где члены комиссий и наблюдатели ожидают 351 607 избирателей. Однако, судя по цифрам, большинство из них могут на участки не прийти.
ИСТОЧНИК KP.RU