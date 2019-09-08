2019-09-08T09:39:38+03:00
Политика

За избирательными участками Тверской области можно наблюдать в интернете

Правда, не за всеми и не всё время
Олег ЗИНЧЕНКО@OzinTver
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Людей пока на участке немного.Людей пока на участке немного.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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8 сентября в 8:00 в Тверской области открылось 472 избирательных участка в рамках 33 избирательных кампаний.

За некоторыми участками можно наблюдать благодаря организованной Облизбиркомом видеотрансляции.

Правда, трансляция не тотальная, а избирательная.

«Трансляция изображения осуществляется в режиме реального времени: для помещений для голосования – с 7.00 часов 8 сентября 2019 года до ввода данных протокола участковой избирательной комиссии (УИК) об итогах голосования в ГАС «Выборы; для помещений территориальной избирательной комиссии (ТИК) – с 20.00 часов 8 сентября 2019 года до проведения заседания ТИК, на котором устанавливаются итоги голосования на соответствующей территории, составления и подписания протокола ТИК об итогах голосования, выдачи копий протоколов об итогах голосования», - сообщается на сайте Областной избирательной комиссии.

Всего трансляций 56. 29 из них - это УИК, смотреть можно сейчас, 27 – это ТИК. Их смотрите, когда там начнётся подсчёт голосов.

Сейчас по видеотрансляциям видно, что активность избирателей на участках пока низкая.

ТИКи пока отключены. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ТИКи пока отключены.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

На участках пока не оживлённо Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

На участках пока не оживлённоФото: Олег ЗИНЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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