Ребенок сломал руку, упав с гнилой горки на детской площадке в Тверской области
ЧП произошло 23 августа в поселке Медное под Тверью. О случившемся писали тверские СМИ.
Сообщается, что пятилетний мальчик залез на горку, но так как она вся прогнила, доски провалились, и ребенок упал на землю. У пострадавшего - перелом левой руки со смещением.
- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Калининского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Напомним, ранее "КП-Тверь" уже писала о том, что в Твери и области есть десятки площадок, которые опасны для детей. Так, в городе Бологое одна из площадок заросла борщевиком, а на другой стоят сломанные горки и качели.
ИСТОЧНИК KP.RU