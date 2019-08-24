2019-08-24T11:06:42+03:00
Происшествия

Ребенок сломал руку, упав с гнилой горки на детской площадке в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Ребенок сломал руку, катаясь с гнилой горкиРебенок сломал руку, катаясь с гнилой горкиФото: Евгения ГУСЕВА
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ЧП произошло 23 августа в поселке Медное под Тверью. О случившемся писали тверские СМИ.

Сообщается, что пятилетний мальчик залез на горку, но так как она вся прогнила, доски провалились, и ребенок упал на землю. У пострадавшего - перелом левой руки со смещением.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Калининского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, ранее "КП-Тверь" уже писала о том, что в Твери и области есть десятки площадок, которые опасны для детей. Так, в городе Бологое одна из площадок заросла борщевиком, а на другой стоят сломанные горки и качели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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