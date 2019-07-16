2019-07-16T14:17:32+03:00
Общество

Детская площадка в городе Бологое Тверской области зарастает борщевиком

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Площадка зарастает борщевиком Фото: vk.com/"АНОНИМНОЕ БОЛОГОЕ"Площадка зарастает борщевиком Фото: vk.com/"АНОНИМНОЕ БОЛОГОЕ"
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Детская площадка в городе Бологое Тверской области по всей площади заросла бощевиком. Информация об этом появилась 16 июля. Из-за опасного растения маленькие дети не могут подойти к качелям и каруселям из-за большой вероятности получить ожоги .

Местные власти данную проблему решать не спешат.

- Следователем Бологовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение всех необходимых проверочных мероприятий по данному факту, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

А в это время

Другая детская площадка, которая находится на одной из центральных площадей города, также вызвала возмущение у местных жителей. Сломанные качели, горки без ступенек с дырявым полотном для катания, разломанные песочницы - все это родители сфотографировали и разместили в группе "Анонимное Бологое" в соцсети.

- Все разломано, везде мусор, гулять с детьми опасно, - жалуются бологовцы.

В ответ на их возмущенные посты другие комментаторы предлагают убирать борщевик и чинить разломанные качели своими силами, не дожидаясь помощи от администрации города.

Сломанная площадка в центре города Фото: vk.com/"АНОНИМНОЕ БОЛОГОЕ"

Сломанная площадка в центре города Фото: vk.com/"АНОНИМНОЕ БОЛОГОЕ"

Кстати, как выяснилось, в Твери также можно найти десятки детских площадок непригодных для использования. Небезопасные сооружения можно встретить во дворах в микрорайоне "Мамулино" и недалеко от центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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