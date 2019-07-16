Детская площадка в городе Бологое Тверской области зарастает борщевиком
Детская площадка в городе Бологое Тверской области по всей площади заросла бощевиком. Информация об этом появилась 16 июля. Из-за опасного растения маленькие дети не могут подойти к качелям и каруселям из-за большой вероятности получить ожоги .
Местные власти данную проблему решать не спешат.
- Следователем Бологовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение всех необходимых проверочных мероприятий по данному факту, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
А в это время
Другая детская площадка, которая находится на одной из центральных площадей города, также вызвала возмущение у местных жителей. Сломанные качели, горки без ступенек с дырявым полотном для катания, разломанные песочницы - все это родители сфотографировали и разместили в группе "Анонимное Бологое" в соцсети.
- Все разломано, везде мусор, гулять с детьми опасно, - жалуются бологовцы.
В ответ на их возмущенные посты другие комментаторы предлагают убирать борщевик и чинить разломанные качели своими силами, не дожидаясь помощи от администрации города.
Сломанная площадка в центре города Фото: vk.com/"АНОНИМНОЕ БОЛОГОЕ"
Кстати, как выяснилось, в Твери также можно найти десятки детских площадок непригодных для использования. Небезопасные сооружения можно встретить во дворах в микрорайоне "Мамулино" и недалеко от центра города.
ИСТОЧНИК KP.RU