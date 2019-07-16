В Твери десятки детских площадок непригодны для использования

В Твери множество детских площадок, которые потенциально опасны для подрастающего поколения. Складывается ощущение, что безопасность детей в городе не на первом месте. Региональное отделение Объединённого народного фронта (ОНФ) в Тверской области попросило сотрудников прокуратуры проверить 18 детских площадок в микрорайоне Мамулино.

Местные жители поведали общественникам о том, что детские площадки на улице Оснабрюкской непригодны для эксплуатации. Сооружения испортили вандалы, в некоторых из них зияют дыры, и находиться детям там просто опасно. Кроме того, многие площадки уже заброшены, а некоторые даже частично демонтированы. Эти факторы не останавливают детей, которые еще плохо понимают алгоритм: действие - последствие.

Во время проверки общественники выяснили: в местах отдыха детей полностью отсутствуют информационные таблички, на которых по правилам должны быть указаны телефоны экстренных служб, а также правила пользования оборудованием и возрастные ограничения. Помимо этого, на местах демонтированных площадок из земли торчат опорные металлические конструкции, которые летом сложно заметить из-за высокой травы.

Пожаловались тверичане общественникам и на площадки, расположенные во дворах неподалеку от железнодорожного вокзала. Эта информация будет проверяться.

Нашел опасную детскую площадку и корреспондент «КП»-Тверь». При съезде с Тверецкого моста, неподалеку от Пожарной площади, впритык к серому, видимо, относящему к сфере ЖКХ зданию установлена детская площадка. Горка и качели возведены так, что их одновременная эксплуатация может привести к сильным ушибам или более серьезным травмам. Расстояние между двумя дворовыми аттракционами вряд ли превышает 50 см. Возникло ощущение, что конструкции были возведены не для детей, а просто для галочки.

Интересно, что тут же установлена и информационная табличка, которая выглядит больше как издевка. Судя по ее состоянию, установлена она была в обозримом прошлом.

Буквально в 200 метрах от «памятника человеческой глупости» находится современная детская площадка, на которой были замечены резвящиеся под присмотром мамы ребята. Возникает логичный вопрос о целесообразности существования старого сооружения, которое и бесполезно, и опасно.

Есть проблемы с сооружениями для детей и в области. Например в Бологое одна из площадок зарастает опасным борщевиком.