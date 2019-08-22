Миссия выполнима: Тверские летчики вернулись с тушения пожаров в Красноярске
В среду, 21 августа, тверские экипажи Ил-76МД встречали на аэродроме "Мигалово" в Твери. Летчики выполняли важную миссию - тушили лесные пожары в Сибири.
Напомним, тверские самолеты ИЛ-76 были привлечены к тушению лесных пожаров на севере по распоряжению Минобороны РФ. Пилотам пришлось преодолеть более 4000 километров, чтобы добраться до пункта назначения - аэропорта в Красноярске.
В специально созданную авиационную группировку вошли 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России. Были задействованы экипажи ВТА из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновских областей.
По последним данным в Красноярске сгорело более миллиона гектаров леса. В некоторых районах сохраняется введенный ранее режим "чрезвычайного положения".
ИСТОЧНИК KP.RU