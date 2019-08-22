Миссия выполнима: Тверские летчики вернулись с тушения пожаров в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-22T14:33:08+03:00

Тверские летчики вернулись с тушения пожаров в Сибири Фото: vk.com/"Аэродром Мигалово"

Пилотов встречали на аэродроме в Мигалово

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В среду, 21 августа, тверские экипажи Ил-76МД встречали на аэродроме "Мигалово" в Твери. Летчики выполняли важную миссию - тушили лесные пожары в Сибири.

Напомним, тверские самолеты ИЛ-76 были привлечены к тушению лесных пожаров на севере по распоряжению Минобороны РФ. Пилотам пришлось преодолеть более 4000 километров, чтобы добраться до пункта назначения - аэропорта в Красноярске.

В специально созданную авиационную группировку вошли 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России. Были задействованы экипажи ВТА из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновских областей.

По последним данным в Красноярске сгорело более миллиона гектаров леса. В некоторых районах сохраняется введенный ранее режим "чрезвычайного положения".

ИСТОЧНИК KP.RU