2019-08-22T14:33:08+03:00
Общество

Миссия выполнима: Тверские летчики вернулись с тушения пожаров в Красноярске

Пилотов встречали на аэродроме в Мигалово
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тверские летчики вернулись с тушения пожаров в Сибири Фото: vk.com/"Аэродром Мигалово"Тверские летчики вернулись с тушения пожаров в Сибири Фото: vk.com/"Аэродром Мигалово"
Изменить размер текста:

В среду, 21 августа, тверские экипажи Ил-76МД встречали на аэродроме "Мигалово" в Твери. Летчики выполняли важную миссию - тушили лесные пожары в Сибири.

Напомним, тверские самолеты ИЛ-76 были привлечены к тушению лесных пожаров на севере по распоряжению Минобороны РФ. Пилотам пришлось преодолеть более 4000 километров, чтобы добраться до пункта назначения - аэропорта в Красноярске.

В специально созданную авиационную группировку вошли 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России. Были задействованы экипажи ВТА из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновских областей.

По последним данным в Красноярске сгорело более миллиона гектаров леса. В некоторых районах сохраняется введенный ранее режим "чрезвычайного положения".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Верховный суд РФ не изменил приговор пособнику террористов из Тверской области
ФСБ предотвратила поставку крупной партии наркотиков в Тверскую область
В почву на улице Тракторной в Твери сбрасывали фекалии
Шестнадцать медвежат-сирот из Тверской области вернутся в лес
Пожилой мужчина устроил стрельбу из обреза возле кафе в Твери
В Твери отметят 76-ю годовщину Курской битвы
Ярмарочный павильон на улице Хрустальной в Твери снесут по решению Арбитражного суда
Под Тверью спасатели потушили тлеющий торф
Суд по делу экс-начальника ГЖИ Тверской области Татьяны Атаевой перенесли на сентябрь
В Твери отмечают День Государственного флага Российской Федерации
Следователи проводят проверку по факту падения из окна ребенка в Тверской области
В Тверской области подросток ограбил прохожего на 500 рублей
Шестилетний мальчик выпал с восьмого этажа многоэтажки в Тверской области
Авария из четырех машин произошла на улице Орджоникидзе в Твери
1 сентября в Тверской области начнут массово сажать
Шестилетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в Тверь на вертолете санавиации
Три человека пострадали в ДТП под Тверью
Госавтоинспекторы в Твери проверяют готовность школ к учебному году
Жительница Твери лишилась велосипеда, который оставила в подъезде
Женщина в Тверской области травмировала девочку, теперь ей придется заплатить штраф
Из-за того, что женщина в Тверской области травмировала руку девочки, ей придется заплатить штрафа
В Конаковском районе спасатели вновь тушили тлеющий торф
Сольный концерт Евгения Окунева в Городском саду Твери состоится в любую погоду
В Тверской области водитель бросил трактор перед поездом и убежал
Из автомобиля жителя Твери украли магнитолу и колонки
На два дня в Тверской области объявлено экстренное предупреждение