Тверские летчики будут тушить лесные пожары в Красноярске

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-01T13:42:08+03:00

В Сибири горит более трех миллионов гектаров леса Фото: REUTERS

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Тверские самолеты ИЛ-76 привлечены к тушению лесных пожаров в Сибири. Преодолев четыре тысячи километров, экипажи завершили перебазирование и приземлились в аэропорту Красноярска.

Как сообщает Миноброны РФ, технический состав приступил к заправке выливных авиационных приборов, рассчитанных на 42 тонны воды, и подготовке авиационной техники к предстоящим вылетам. Летчики уже изучили маршруты проведения полетов на применение и погодные условия в районах наиболее крупных пожаров.

Напомним, лесные пожары охватили около трех миллионов гектаров в Красноярском крае и Иркутской области. На всей территории этого региона, а также частично в Бурятии введен режим чрезвычайного положения.

Для тушения лесных пожаров военные создали авиационную группировку в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России. Привлечены экипажи ВТА из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновских областей.

ИСТОЧНИК KP.RU