2019-08-14T17:37:51+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре Тверской области рассказали, каким должен быть "правильный" мед

Если мед мутный и с осадком - от покупки лучше отказаться
Ольга ТРОФИМОВА
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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать правильный мёдВ Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать правильный мёдФото: Рамиль ГАЛИ
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14 августа - время Медового спаса. С этого дня пчеловоды "официально" начинают собирать мёд из ульев.

Как выбрать настоящее сладкое лакомство, и каким должен быть "правильный" мёд, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области.

Где лучше покупать мед?

Предпочтительный вариант - это у производителей или их официальных представителей. Только производитель, знает как, где и с каких растений собран мед, использовал ли он запрещённые ГОСТом приемы для увеличения объёма меда, и как следствие снизил ли он качество, и так далее.

Обращайте внимание на упаковку. Каждую партию натурального меда, поступающую с пасеки для реализации населению или промышленной переработки, сопровождают ветеринарным свидетельством, подтверждающим соответствие условиям производства продукции. На корпус или крышку потребительской тары наклеивают этикетку или наносят литографию по ГОСТ Р 51074.

На транспортную тару наносят следующую информацию с указанием: наименования изготовителя, его юридического адреса и (при несовпадении с юридическим адресом) адреса производства, наименования продукта, вида меда (падевый, цветочный или смешанный), года сбора, дату упаковывания, массу, количество единиц продукции в транспортной таре, обозначения стандарта.

Какой бывает цвет меда?

У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного - светло-желтая, у липового - янтарная, у гречишного - коричневая. Возможны различные оттенки, но натуральный мед всегда прозрачен (само собой, пока не закристаллизуется). Если мёд мутноватый или имеет осадок - от покупки лучше отказаться.

Как хранить мёд?

Храните мёд в плотно укупоренных ёмкостях, подальше от прямых солнечных лучей, продуктов или веществ с сильным запахом, при температуре не выше 20 градусов. При нарушении условий хранения и при попадании воды под крышку мёд может забродить.

При температуре -36 градусов мёд замерзает, но при этом не теряет своих полезных свойств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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