Как в Твери отметят три спаса - яблочный, медовый и ореховый

Август в народе нередко называли месяцев трех Спасов. Первый или Медовый спас отмечают 14 августа. Второй, Яблочный, 19 августа. И третий, Ореховый - 29 августа.

Все эти три праздника объединяет то, что посвящены они Иисусу Христу и то, что в эти дни принято было делиться урожаем. Однако у каждого из спасов есть и свои особенности, в том числе и согласно народным представлениям.

МЕДОВЫЙ СПАС

По христианской традиции в этот день чтили три основные православные святыни: Животворящий Крест Господень, Образ Спасителя и Икону Владимирской Божьей Матери.

Начинается с 14 августа и Успенский пост, поторый продлится до 29 августа.

А вот в народной традиции, откуда и пошло названия этого спаса "Медовый", принято было собирать мед из ульев. Называли этот спас и Маковым.

Правда, в этом году с любимым лакомством не все так просто. Из-за непогоды и гибели пчел, причем не только в Тверской области, урожай не велик.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

В церковном календаре день 19 августа именуют Преображением Господнем, а сам праздник относят к числу 12 главных праздников причастных к земной жизни Иисуса Христа. Библейские предания утверждают, что трое учеников Спасителя, были свидетелями его чудесного воскрешения на горе Фавор. В то время они и узнали, что ему доведется встретить смерть на кресте.

В народном же понимании этот день называли Яблочным спасом, так как он совпадал с поспеванием яблок.

В этот день в храмах было принято освящать плоды. На Руси специально к этому дню яблоки везли целыми возами, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. Любопытно, что, несмотря на название «яблочный», изначально было принято освящать виноград, но так как этот фрукт в наших краях растет не повсеместно, то в храм приносили и приносят и груши, и сливы, и вообще любые созревшие фрукты.

Верили в народе, что освященные плоды обладают особыми свойствами. Например, если съесть такой фрукт, то можно избавится от грехов, полученных после изгнания из рая. Не забывали и делиться. Угощали освященными плодами детей и бедных. А также пирогами и вареньем, которые тоже готовили в этот день.

В Твери этот день будет особенным. После литургии освящать плоды будут во всех храмах, а в только что отстроенном Спасо-Преображенском соборе пройдет престольный праздник. Торжество состоится на Соборной площади города.

Кроме того, ради праздника церковный устав ослабляет строгость Успенского поста - на трапезе разрешены рыба и вино.

А вот если погода на Яблочный спас будет хорошая, то зима будет холодной, если же пойдет дождь, то осень будет дождливой.

Кстати, откуда взялось поверье, что до Яблочного спаса нельзя есть яблоки, читайте здесь.

ОРЕХОВЫЙ СПАС

29 августа встречают третий Ореховый (Хлебный, Полотняный) спас. Еще его называют праздник Нерукотворного Спаса. Библейская легенда описывает, что как-то Сын Божий умылся и вытер лицо полотенцем, и на нем отобразился его лик. Так нерукотворный образ превратился в символ этого праздника.

Главное в этот день орехи и крупа. Поэтому утро начиналось с пирогов и первого каравая, которые потом несли для освящения в храм, а потом выставляли на стол, за которым собирались родные и близкие.

В Твери накануне праздника пройдет особенный мастер-класс.

Желающих приглашают в Детский музейный центр (ул.Советская, 3а), где научат мастерить древнюю куклу-скрутку "Крупеничку".

Для того, чтобы её изготовить, не нужно было обладать особыми навыками шитья: лоскутки ткани наручиваются на "тельце" и закрепляются нитками без использования иголки. И на то есть своя причина... А вот набивается кукла крупой или зерном. Верила, что такая куколка является символом достатка и богатства в доме.

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